Angelina Mango dopo aver vinto Sanremo 2024: "Ho controllato Twitter per essere certa che fosse vero" Angelina Mango, a Domenica In, parla anche dell'Eurovision: "So che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in Europa". E quanto alla caduta sul palco dell'Ariston: "Ero talmente entusiasta, che ho avuto la brillante idea di fare le scale a due a due".

Angelina Mango ospite del programma Domenica In dopo avere vinto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone La Noia. L'artista ha raccontato che ancora fa fatica a realizzare quanto è successo: "Come mi sento? Oggi ho capito che è tutto vero. Mi sono svegliata stamattina e ho controllato Twitter, per vedere se fosse successo davvero o se fosse solo un sogno. È successo davvero. Sono veramente felice e orgogliosa. Non me l'aspettavo minimamente, sto metabolizzando".

La prima telefonata alla madre Laura Valente dopo la vittoria

Angelina Mango ha svelato che la prima persona che ha chiamato dopo il trionfo a Sanremo 2024 è stata sua madre Laura Valente. L'emozione era tanta e tra loro, più che parole, ci sono stati degli sguardi:

La prima telefonata, una videochiamata, l'ho fatta alla mamma che era con tutti, è stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora. Mi avete regalato una cosa gigante. Pensavo che avrei vissuto una settimana stressante, piena di paure e invece ho vissuto una settimana meravigliosa. Ieri mi sono svegliata ed ero triste perché sarebbe finito.

L'omaggio al padre Pino Mango con la cover de La Rondine

Angelina Mango ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo cantando la cover della canzone La Rondine, uno dei più grandi successi di suo padre Pino Mango. A riguardo ha spiegato:

Non ho mai cantato nulla di suo per scelta, perché ho preferito tenere la vita personale e quella lavorativa separate. Però, quando stavo pensando alla cover da portare, ho avuto la sensazione di dover fare questa scelta perché non mi sarei mai perdonata di non averlo fatto. Credo sia stato giusto.

La caduta sul palco dell'Ariston

Durante la finale del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango è caduta mentre risaliva le scale che conducevano sul palco dell'Ariston. A Mara Venier ha spiegato: "Ero talmente entusiasta, talmente felice, che ho avuto la brillante idea di fare le scale a due a due". Infine ha parlato del fatto che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest:

Neanche ci credevo al fatto di essere stata accolta al Festival di Sanremo. Lo vedevo come qualcosa di lontanissimo e ancora irraggiungibile per me. E invece è arrivato e piano piano, passo passo, ho iniziato a stupirmi di quello che accadeva. Questa settimana l'ho vissuta proprio bene, mi sono goduta ogni minuto, ogni istante. Non voglio dimenticare nulla. Adesso devo entrare nell'ottica dell'Eurovision, so che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in Europa.