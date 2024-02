L’incantesimo di Angelina Mango a Sanremo 2024

A cura di Vincenzo Nasto

È arrivato dopo settimane di curiosità, discussioni, paragoni. Angelina Mango si è esibita sul palco di Sanremo, durante la quarta serata, dedicata alle cover, con La Rondine di Pino Mango. Innegabile quanto questa esibizione fosse tra le più attese del Festival, dal contorno familiare che lega padre e figlia, rimpinguato anche dal video sui social per l'annuncio, che la ritrae da piccola, ma non solo. Perchè La Rondine di Pino Mango è uno dei brani più iconici della discografia musicale italiana e reggere la pressione di un'esibizione, che potrebbe probabilmente regalare la vittoria della serata, e conseguentemente del Festival stesso, a una giovane cantante di 23 anni, descrive la cornice in cui la cantante di Lagonegro ha dovuto esibirsi.

L'esibizione di Angelina Mango con La Rondine a Sanremo 2024

Un'attesa che la regia della Rai ha tradotto con inquadrature molto più vorticose attorno alla sua immagine, con le sue espressioni facciali che venivano poi ribaltate con le immagini del pubblico in fermento. Possiamo dirlo: l'esibizione di Angelina Mango con La Rondine ha trasportato tutti gli spettatori e i presenti in un'allucinazione cognitiva. Per la prima volta al Festival di Sanremo 2024, l'attenzione del pubblico a casa e dei presenti era perfettamente mirata alla giovane protagonista lucana, un momento di cordoglio in cui l'emozione è stata palpabile sin dai primi rintocchi dell'Orchestra sinfonica.

Tante aspettative, tutte confermate

Per chi avesse pensato a una versione monolitica del brano di Pino Mango, è rimasto incredibilmente sorpreso dalla maturità di sua figlia Angelina. La caratterizzazione del brano, la capacità di attendere i momenti in cui far esplodere la sua voce, hanno letteralmente lasciato il pubblico in uno stato di profonda emozione: un pubblico che più volte ha incominciato ad applaudire, già durante l'esibizione. La sua conclusione, l'applauso del teatro ligure, la commozione nei suoi occhi e in quelli di Amadeus e Lorella Cuccarini (sua insegnante ad Amici) non devono raccontare altro. Siamo usciti dall'allucinazione cognitiva, con il primo momento topico di Sanremo 2024 e con la consapevolezza che meritavamo tutti di poter godere di questo spettacolo, dopo settimane di attesa. Ma più di tutto, dopo curiosità, discussioni e paragoni, Angelina Mango, non ha più nulla da dover dimostrare al suo passato, forse solo lasciarsi a un pianto liberatorio per ciò che ha dimostrato a Sanremo 2024.

