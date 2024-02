Angelina Mango: “Stasera canto La Rondine perché voglio rendere omaggio e rispetto a mio padre” La protagonista del Festival di Sanremo 2024 rivela nella diretta Instagram di Fanpage.it perché ha scelto di cantare La rondine di Mango: “Ho pensato che potesse essere giusto rendere onore e rispetto alla figura di mio padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Angelina Mango è la grande protagonista del Festival di Sanremo 2024. La cantante de "La noia", grande candidata alla vittoria finale, è intervenuta nel corso della quarta diretta Instagram di Fanpage.it per commentare e fare un bilancio sul suo percorso, ma soprattutto per parlare di questa sera. Nella serata delle cover, infatti, canterà "La rondine" rendendo così un omaggio a suo padre Mango, scomparso tragicamente sul palco nel 2014: "Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato quando ho deciso quale canzone cantare".

Perché Angelina Mango ha scelto di cantare La rondine

Angelina Mango stava riflettendo su tutte le grandi canzoni del cantautorato italiano, non era partita subito pensando di realizzare una cover dai lavori di suo padre. Poi, però, ha capito che forse era la cosa più giusta da fare:

Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza di mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l'occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento.

Così, si è messa al pianoforte e ha iniziato a seguire "La rondine", brano del 2002 contenuto nel disco Disincanto:

Pensavo a tutto il repertorio e quando mi sono messa a cantarla al pianoforte, mi sono innamorata dell'anima di questa canzone totalmente. Mi sono detta: è lei ed è giusto che canti questa.

Angelina Mango prima in classifica: "Non me l'aspettavo"

Per quanto riguarda invece la canzone in gara, "La noia", Angelina Mango non si aspettava il primo posto: "Non me l'aspettavo, credevo che il palco mi intimorisse e invece mi è stato amico finora. Mi sono divertita. Sono arrivata sul palco sempre per divertirmi, per comunicare. È casa mia, è il mio posto e voglio godermela, ho pensato così".

Abbiamo deciso di fare una cosa particolare con Dardust e Madame, la canzone mi faceva impazzire e non avevo dubbi su quello. Avevo dubbi su di me, sulla gestione di tutto. Io non ci credevo. Non mi sono mai pensata in alto nelle classifiche, non è mai stato nei pensieri e non lo è tuttora. È una bellissima soddisfazione quello che c'è stato finora, lo sarebbe stato al di là della classifica.

"Prima di salire sul palco mi sento iperattiva"

Come si supera il momento precedente a un'esibizione? Ecco la ricetta di Angelina: "Cosa succede prima di salire? Un po' mi paralizzo, un po' mi sento iperattiva. Non mi capisco in certi momenti. Appena arrivi lì, ti viene la voglia di spaccare. Quindi canto. Ci canto sopra ed è un modo per respirare. Quando vado, non mi può scalfire nulla". E sulle influenze e gli stili musicali: "Voglio mischiare tutto quello che mi piace. Stromae, ma anche Maro. La musica è un posto che non mi deve mai sentire in dovere di fare le cose. Credo ci sia anche un po' di tradizione nella mia canzone, melodie malinconiche che ricordano la tradizione napoletana".