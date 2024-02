La Rondine, testo e significato della canzone di Mango cantata da Angelina a Sanremo 2024 La Rondine, il singolo di Pino Mango del 2002, estratto dall’album Disincanto, verrà interpretato sul palco di Sanremo 2024 dalla figlia, Angelina Mango. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango e Pino Mango

La Rondine, scritta ed eseguita da Pino Mango e prodotta da Rocco Petruzzi, è un brano del 2002 dell'autore lucano, unico singolo estratto dall'album Disincanto. Il brano, presentato sul palco del Festivalbar, edizione 2002, sarà interpretato da Angelina Mango, sua figlia, sul palco del Festival di Sanremo 2024, durante la quarta serata del Festival: quella delle cover. Per l'occasione, la giovane cantante che si esibirà con La noia sul palco di Sanremo 2024, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la ritraeva, mentre da bambina chiedeva: "Rondine, dove sei? Sei volata?". Qui il testo e il significato di La Rondine.

Il testo di La Rondine

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un'altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Il significato di La Rondine

La Rondine, unico singolo estratto dall'album Disincanto di Pino Mango nel 2002, verrà interpretata sul palco di Sanremo 2024 dalla figlia del cantante lucano, Angelina. Il brano fotografa una distanza tra l'autore e la persona amata, una percezione fisica che non viene riflessa nei sentimenti, ancora vivi nei suoi confronti. Lasciar andare la persona amata, la consapevolezza di essere in due "cieli" distinti e separati, fa scorgere anche il principio della morte che allontana due persone amate. E con questa canzone, il protagonista sembra, con molta difficoltà, lasciar andare la persona amata, ormai lontana, e dopo tutto il dolore vissuto, guardarla librarsi in volo, finalmente libera. Un'emozione che coinvolgerà ancora di più, sul palco del Festival di Sanremo 2024, l'interpretazione di sua figlia Angelina Mango, durante la quarta serata, quella delle cover.