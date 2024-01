Cover Sanremo 2024: Angelina che canta La Rondine del padre Pino Mango è già un’emozione

A cura di Francesco Raiola

Quando Mango pubblicò La rondine, canzone inclusa nel suo album del 2002 "Disincanto", Angelina Mango, sua figlia, aveva solo un anno. La primogenita del cantante lucano e di Laura Valente, infatti, è nata nel 2001, poco prima che Mango portasse la canzone al Festivalbar, nell'anno in cui Luciano Ligabue vinse nella sezione singoli con "Tutti vogliono viaggiare in prima" e Tiziano Ferro si aggiudicasse il premio come rivelazione con il brano Rosso relativo. "La rondine" è entrata di diritto nel gotha delle canzoni più amate di Mango e probabilmente è una di quelle a cui Angelina è più legata, vista la scelta di portarla sul palco del Festival di Sanremo, accompagnata dal quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, il venerdì, ovvero nella serata delle cover del prossimo Festival di Sanremo 2024. Per celebrare questa scelta, inoltre, Angelina ha postato sul suo profilo INstagram un video in cui la si vede bambina dire: "Rondine? Dove sei, rondine? sei volata? Ah, sei qui!".

Il testo de La rondine

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmhNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliatoNon lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un'altra voltaNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliatoMy loveNonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

L'omaggio di Angelina al padre Pino Mango

Amadeus, infatti, ha annunciato in diretta a Viva Rai2, da Fiorello, tutte le 30 cover che compongono la serata del venerdì, svelando anche quella che sarà probabilmente uno degli omaggi più emozionanti. Non è la prima volta che Angelina canta una canzone del padre – scomparso l'8 dicembre 2014 mentre teneva un concerto a Policoro), da sempre considerato la sua vera ispirazione, come ha spesso ribadito: "Credo di averlo avuto in casa un modello da seguire, non tanto per i risultati ma per la gestione – disse durante il daytime di Amici -. Ho visto fino all’ultimo momento che mio padre non aveva cambiato la motivazione per cui salire sul palco: il motivo, la passione, l’esigenza di fare musica. Anche a 60 anni era sempre la stessa cosa che lo smuoveva e secondo me quello è un modello di successo. E soprattutto la gratitudine nei confronti del pubblico".

Il successo de La Rondine

Mango è uno dei capisaldi della musica italiana, autore di brani come Oro, Mediterraneo, Bella d'estate e Lei verrà, nel 2002 portò al successo anche questa canzone. La rondine, infatti, chiuse l'anno al ventisettesimo posto tra i singoli più ascoltati dell'anno, inerpicandosi fino al settimo posto massimo raggiunto. Insieme a Oro, inoltre, è la sua canzone più ascoltata su Spotify dove conta oltre 14 milioni di ascolti, destinati a salire dopo l'esibizione di Angelina al Festival: "C'è molto rispetto e molta ammirazione e stima da parte del pubblico italiano nei confronti della mia famiglia. Credo sia giusto, anche io ho la stessa stima e lo stesso rispetto, quindi per me è un onore poter fare parte di questa famiglia" spiegò la cantautrice in un'intervista a Fanpage.

