Angelina Mango, una donna vince il Festival di Sanremo 10 anni dopo Arisa Angelina Mango è la prima vincitrice del festival di Sanremo da dieci anni a questa parte: l'ultima era stata Arisa nel 2014.

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024 (LaPresse)

Il Festival di Amadeus riesce a infrangere anche un altro tabù, ovvero quello di aver portato nuovamente una donna a vincere Sanremo. Angelina Mango, infatti, si è aggiudica la kermesse con La Noia dieci anni dopo il trionfo di Arisa con La notte e segna anche un percorso controcorrente rispetto a quello che sta accadendo in questi anni nella discografia nazionale. Sono sempre pochissime le donne che riescono a portare album in testa alla classifica, e Angelina è una delle poche che, quest'anno, è riuscita a ottenere risultati importanti almeno nelle classifiche dei singoli. Subito dopo il secondo posto ad Amici (dove ha vinto nella categoria Canto), Angelina ha cominciato un percorso che l'ha portata a diventare un vero e proprio fenomeno nazionale e con questa vittoria studia da prossima popstar.

Se Voglia di vivere le aveva regalato le prime soddisfazioni importanti, infatti, era stato con il tormentone "Ci pensiamo domani" a conquistare i cuori del pubblico e i numeri degli streaming. La canzone è stata una delle colonne sonore dell'estate 2023 portandola a competere con artisti molto più blasonati di lei e ha chiuso come diciannovesima canzone più ascoltata dell'anno nella classifica FIMI. E se quello poteva essere un fuoco di paglia, Angelina ha mostrato che non era così e subito dopo ha piazzato il colpo "Che t"o dico a fà", un pezzo cantato in napoletano (sic) che ha conquistato oltre 25 milioni di stream e ha conquistato le classifiche dello scorso autunno arrampicandosi fino alla terza posizione dei singoli più streammati della settimana e conquistando il disco di platino.

Ma va anche detto una cosa, ovvero le scelte che ha fatto Angelina che ha scelto per il suo cammino di legarsi a Marta Donà, una delle manager più premiate e stimate di questi ultimi anni, chiamata sul palco da Amadeus dopo la proclamazione della vincitrice. Angelina Mango, infatti, fa parte de La Tarma, come management ed etichetta, una società – praticamente tutta al femminile – che nel suo roster ha, tra gli altri, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan e Marco Mengoni: quest'anno quindi, ha vinto il festival per la seconda volta consecutiva. Della squadra fa parte anche l'agenzia di comunicazione Wordsforyou – anch'essa praticamente quasi tutta al femminile – che segue la cantautrice e vince Sanremo per la quarta volta consecutiva.