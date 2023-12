Il testo e il significato di Che t’o dico a fa’, la nuova canzone di Angelina Mango La canzone di Angelina Mango Che t’o dico a fa’ risolve la leggerezza mostrata nel singolo multi-platino con una sicurezza, quasi impavida, con cui corteggia il proprio partner. Qui testo e significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Durante la prima puntata della nuova edizione di Amici, Angelina Mango è arrivata sul palco ha rappresentando l'anello di congiunzione tra presente e passato. Un'opera di ricostruzione, che la stessa Angelina aveva accettato anche per guardarsi dietro, dopo il successo ottenuto quest'estate con il suo Ep Voglia di Vivere e grazie ai numeri raccolti da Ci pensiamo domani, ultima pepita pubblicata all'interno del talent. Come aveva annunciato, quindi, ha presentato il suo nuovo singolo Che t'o dico a fa', uscito poi il 6 ottobre. Il brano ha anticipato l'arrivo del suo tour, che è partito proprio da Napoli lo scorso 12 ottobre. E dopo Tammurriata Nera, la cover di Liberato Nove Maggio nel suo Ep, anche in Che t'o dico a fa' ritroviamo alcuni riferimenti al dialetto campano da parte dell'autrice lucana. Qui il testo e il significato di Che t'o dico a fa'.

Il testo di Che t'o dico a fa'

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi

E non ha un nome

Questa faccia, non ha specchi

Tanto siamo uguali

Ti guarderei continuamente

Comunque sia

Ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani che tu mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Ma ormai ti amo e tu mi ami

Ehi, se non lo vedi, metti gli occhiali

Ehi, e non diciamolo per scaramanzia

Che non si sa mai, non si sa mai

Però

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Sincera vita mia

È pari a una pazzia

È pari a una poesia

Io, potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare (Devo andare, Devo andare)

Ah, ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Il video ufficiale di Che t'o dico a fa'

Il video, già primo in tendenza su YouTube Italia con oltre 330mila visualizzazioni, è stato prodotto da Borotalco.tv e vede la giovane cantautrice lucana in un mercato di Milano. Anche se inizialmente, anche per i riferimenti in dialetto napoletano nel testo, si poteva pensare a una location partenopea, il video ufficiale è stato girato a Milano. Dopo aver scaricato la frutta dal camioncino, Angelina Mango comincia a eseguire la coreografia, composta da un'altra ex conoscenza di Amici: la ballerina Giulia Stabile, come mostra anche il post della cantante su Instagram. Lo scenario varia dal mercato, a una cucina popolare, dove la giovane cantante si specchia nei mestoli d'alluminio, fino ad arrivare a una cena di gala. È lì, nel secondo ritornello, che Angelina Mango sale sul tavolo per continuare a ballare la coreografia di Stabile, prima di abbandonare, alla fine del video, la cena con un'espressione annoiata.

Il significato di Che t'o dico a fa'

Diversamente da ciò che era accaduto in Ci pensiamo domani, questa volta Angelina Mango gioca con chitarrina e percussioni flamenco. Il nuovo brano, presentato nella seconda puntata della nuova edizione di Amici, risolve la leggerezza mostrata nel singolo multi-platino con una sicurezza, quasi impavida, con cui corteggia il proprio partner. Le rassicurazioni quando canta "Io, potevo ballare con lui, eh, eh, ma sto qua a pazziare con te, tienilo a mente" o il richiamo all'immaginario vivido del centro storico di Napoli quando canta "E se poi scappo via così, nei vicoli di Spaccanapoli ci rimarrei per sempre, ti giuro, sempre", regalano una nuova sfumatura della cantante. L'estate di Ci pensiamo domani è finita, ma Che t'o dico a fà è la preview di una nuova stagione sentimentale che si apre, in attesa del tour autunnale.