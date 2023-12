Testo e significato di Ci pensiamo domani, la canzone che ha cambiato la carriera di Angelina Mango Ci pensiamo domani è il terzo inedito di Angelina Mango, presentato il 21 aprile 2023, ad Amici 2023. Qui testo e significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo Voglia di Vivere e Mani vuote, Ci pensiamo domani è il terzo inedito di Angelina, presentato durante la passata edizione del serale di Amici. La cantante di origini lucane si è confermata un'artista molto versatile, dimostrandolo anche in Ci pensiamo domani, lontana dalle sue solite melodie. Questo inedito, rispetto alle ballad intime di Mani vuote e Voglia di Vivere, ricerca quella leggerezza con cui Angelina vorrebbe affrontare le difficoltà della sua vita. Ecco il testo e il significato della canzone.

Il testo di Ci Pensiamo Domani

Le lunghe giornate

la pubblicità incollata sul tram

come i tuoi occhi su di me

domenica dolce

che dolce far niente

e rimandare gli sbatti

e tutte quelle storie tristi

stare con te

Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa

parole perse, usa e getta, ora lasciale andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via

via come una macchina sull’autostrada del sole

Partiamo da zero

scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

le dune come cuscini, pianeti lontani

restiamo vicini a casa tua

poi si sta troppo bene

chiudiamo le persiane e andiamo dovunque

potremmo scappare e non dire niente ma

cambio discorso

e dai lasciamoci andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via,

via come una macchina sull’autostrada del sole

Il significato di Ci Pensiamo Domani

Presentato per la prima volta lo scorso 21 aprile, davanti allo sguardo e al giudizio del conduttore romano Nicolò De Devitiis, Ci pensiamo domani è un richiamo all'estate e alla leggerezza in cui Angelina si vuole lanciare, dopo il lungo percorso ad Amici 2023. La cantante infatti, ha voluto raccontare la genesi del brano, spiegando anche come la stesse aiutando a prendere con più tranquillità le fasi finali del suo percorso: "È una canzone abbastanza recente, entrata nella mia vita non tanto tempo fa, e mi piace perché mi serve, è una canzone che mi serve soprattutto in questo momento in cui sto vivendo tante cose forti, anche tanti problemi". A legare il brano, il gancio pre-ritornello in cui Angelina canta: "Come se, come se, come sere d’estate che ti lasciano il segno e lo so, lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente fretta, no, che mi stressa".