Perché Fedez e Naska sono arrivati alla rissa: i motivi che avrebbero portato allo scontro Fanpage.it ha ricostruito cosa è successo tra Fedez e Naska, che sono arrivati allo scontro durante il party di presentazione dell'album di Tony Effe al Lucid, nuovo locale milanese dove non si possono scattare foto o fare video. Alla base ci sarebbe una vecchia questione legata a un commento di Naska a un post inerente i figli del rapper. La richiesta di scuse e poi, dopo il diniego, la rissa.

A cura di Francesco Raiola

Si parla di spintoni tra Fedez e Naska durante il party di presentazione di ICON, l'ultimo album di Tony Effe, ex Dark Polo Gang. Anche Fanpage può confermare che c'è stato uno scontro tra il rapper milanese e l'autore di Horror e Summersad 4 benché i motivi siano discordanti. Stando a quanto appreso da Fanpage, lo scontro sarebbe partito poco dopo l'arrivo del rapper assieme ad alcuni tifosi del Milan e anche a un capo Ultras, con cui avrebbe chiesto spiegazioni al cantante punk rock.

Fonti Naska: "Nessuna offesa a Fedez o ai figli"

Diversamente da quanto riportato in un primo momento da Fabrizio Corona, che ha parlato di parole fuori posto sui figli Leone e Vittoria, fonti vicine a Diego Naska negano assolutamente che da parte sua ci siano state offese nei confronti di Fedez o parole contro i suoi figli: "Non solo era impensabile, ma non ce ne sarebbe stato neanche il tempo, Diego è stato aggredito subito".

Fonti Fedez: "C'entra un commento a un post contro i figli"

Fonti vicine a Fedez, però, raccontano a Fanpage che la questione dei figli non sarebbe nata durante la serata ma fosse precedente e si rifarebbe a un commento di qualche settimana fa quando sui social andò virale lo scontro acceso tra il rapper e un utente su Instagram in cui quest'ultimo lo insultava tirando in ballo sia Chiara Ferragni che i figli ("mi s***o tua moglie e i tuoi figli mi chiamano papà", ndr). Uno dei commenti a questo scambio era proprio di Naska che aveva postato lo sticker di un ragazzo che sputa l'acqua, quando non ti controlli leggendo una cosa. Fedez, quindi, avrebbe chiesto a Naska delle scuse ex post a causa di quel commento e al diniego del collega sarebbe scattato lo scontro.

Dov'è avvenuta la rissa tra Fedez e Naska

Lo scontro è avvenuto all'interno del Lucid, "un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere" come scrive Dagospia che, citando Corona, per primo aveva scritto dei figli di Fedez come motivo scatenante dello scontro. Non si sa bene quale sia il rapporto tra Naska (uno degli artisti più amati del panorama punk rock, con un Mediolanum annunciato per dicembre) e Fedez, ma non è un mistero che il primo sia molto amico anche di Luis Sal, creator, videomaker ed ex socio di Fedez, col quale aveva creato Muschio Selvaggio, uno dei podcast più seguiti di questi ultimi anni. Un'esperienza che si avvia verso la fine dopo l'uscita di Sal – che ha litigato con il rapper – e l'ingresso, lo scorso anno, di Mr Marra. Al party di Tony, quindi, si sono confermate, quasi in toto, le barre di Miu Miu, canzone presente nell'ultimo album del rapper romano: "Arriva Tony, inizia il party, volano schiaffi e reggiseni da ogni parte".