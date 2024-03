Fedez e Chiara Ferragni insieme per i compleanni dei figli, ma tra loro sempre più distanti Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più lontani, come dimostrano anche le foto pubblicate sul settimanale Chi, dove i due appaiono distanti e anche le foto con i bambini non mai scattate insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il distacco tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai sempre più netto, i due anche nelle occasioni di convivialità non riescono a stare l'uno accanto all'altra, come è accaduto nel festeggiare i compleanni di Leone e Vittoria, rispettivamente il 16 e il 23 marzo. Il settimanale Chi ha beccato la coppia mentre si avvicinava al luogo dei festeggiamenti, rimarcando il fatto che fossero da soli, accompagnati dai rispettivi familiari, i nonni dei bambini che, in questa fase delicata, devono essere tutelati nel modo migliore possibile.

Le foto al compleanno di Leone e Vittoria

Anche sui social l'influencer e il rapper stanno provando a mantenere un certo riserbo e di comune accordo, i bambini che sono sempre stati al centro della loro narrazione quotidiana, sono adesso ritratti di spalle, su consiglio anche dei rispettivi legali che in un momento così difficile da gestire hanno chiesto che nessuno dei due pubblicasse foto dei figli senza che vi fosse il consenso dell'altro. Intanto, proprio durante il compleanno della piccola Vittoria, che ha compiuto tre anni, Fedez si è reso protagonista di una sfuriata che lo ha portato a lasciare il luogo della festa in maniera piuttosto alterata, con la madre intenta a seguirlo, premurandosi di calmarlo: "Federico basta", gli avrebbe detto, dopo una probabile discussione con Chiara, che però lui ha smentito dicendo che la sua rabbia era rivolta ad un paparazzo. Al compleanno di Leone, i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, e con loro erano presenti anche dei bodyguard, oltre che tre tate. Lei oraè partita per Dubai con i bambini, mentre lui sta sistemando casa nuova.

La lite di Fedez e Naska

Le tensioni, però, non finiscono qui. Fedez, infatti, in questi giorni è stato al centro del chiacchiericcio per una lite scoppiata con Naska, il rapper che avrebbe approvato con un sorriso il commento di un utente che aveva parlato in maniera non propriamente educata del cantante e sua moglie. Un'offesa da una persona che riteneva amica e che ha alimentato il parlare sul suo conto.