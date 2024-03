Lite Fedez e Chiara Ferragni al compleanno di Vittoria: “Falso, sbraitavano contro un paparazzo” La versione del celebre “Investigatore social” secondo cui Fedez e Chiara Ferragni non avrebbero litigato al compleanno della piccola Vittoria: “Sbraitavano contro un paparazzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Fedez e Chiara Ferragni hanno litigato durante il party organizzato per festeggiare i 3 anni della piccola Vittoria? A smentire l’indiscrezione pubblicata dal Corriere – che aveva reso nota la presunta discussione tra i due e il tentativo di Tatiana, madre di Federico, di calmarlo – è il celebre Investigatore social secondo cui tra i due ex coniugi non ci sarebbe stato alcun confronto animato in occasione della festa della piccola.

La festa di Vittoria Lucia Ferragni, smentita la lite tra Fedez e Chiara

“Ci metto la faccia e vi assicuro che Fedez e Chiara non hanno assolutamente litigato al compleanno, anche perché non si parlano più da qualche settimana”, scrive Alessandro Rosica in una Instagram story postata sul suo profilo, “La situazione è dura e insostenibile, complici anche i paparazzi che li assediano h24. Infatti avrebbero ‘giustamente’ sbraitato contro un paparazzo”. Una versione dei fatti che riscriverebbe quanto accaduto tra i due in occasione del party organizzato per festeggiare i 3 anni della secondogenita di Federico e Chiara.

Le indiscrezioni a proposito della lite tra Chiara Ferragni e Fedez

A lanciare l’indiscrezione a proposito della presunta lite consumatasi tra Chiara e Federico in occasione della festa organizzata per il terzo compleanno della piccola Vittoria era stato il Corriere. Secondo alcune fonti, gli ormai ex Ferragnez avrebbero discusso tra loro fino a costringere Tatiana – Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez – a inseguire il figlio per provare a calmarlo. “Federico, basta!”, avrebbe intimato la donna al figlio, provando così a sedare lo scontro. Scontro che Rosica smentisce, attribuendo il nervosismo dei due esclusivamente alla presenza asfissiante dei paparazzi che li seguono incessantemente dal momento in cui la notizia della separazione è diventata di dominio pubblico.