Fedez e Chiara Ferragni si rivedono per il compleanno di Vittoria, ma per le foto posano separati Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il terzo compleanno della piccola Vittoria. La festa è unica e a presenziare sono entrambi ma, stando alle foto postate su Instagram, i due si sarebbero tenuti a distanza l'uno dall'altra.

A cura di Stefania Rocco

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano i 3 anni della figlia Vittoria ma, come già accaduto nel caso della festa organizzata per il piccolo Leone, anche in questo caso si tengono a debita distanza l’uno dall’altra. A dimostrarlo sono le foto che l’ex coppia ha postato sui social. Vittoria e Leone, come accade da ormai qualche settimana, compaiono solo di spalle nel rispetto di quanto Fedez avrebbe richiesto alla ex attraverso il suo avvocato. Di fronte alla torta e alla colorata scenografia allestita per il party compare invece la piccola protagonista della giornata insieme ai genitori che però restano distanti e si mettono in posa singolarmente per le foto.

Vittoria e Leone Lucia ripresi solo di spalle

La scelta di Fedez di fare un in modo che i volti dei figli non comparissero più sui social è stata rispettata da entrambi gli (ex?) coniugi. Vittoria e Leone non posano più a volto scoperto, al massimo vengono ripresi di spalle sebbene sempre presenti sui social. Anche per le foto scelte dai genitori per gli auguri di rito, i bambini non sono stati apertamente mostrati. Una modifica drastica che sarebbe arrivata in risposta alla diffida fatta recapitare da Fedez alla ex compagna.

Secondo Chiara Ferragni, sarebbe Fedez a volere la separazione

Stando a quanto Chiara Ferragni ha lasciato trapelare fino a oggi, sarebbe stato Fedez a volere la separazione. In seguito al momento in cui è scoppiato lo scandalo pandoro Balocco, musicista avrebbe fatto un passo indietro per ragioni che, per il momento, ha preferito non chiarire in pubblico. È probabile che a fare maggiore chiarezza sarà l’intervista che Federico rilascerà a Francesca Fagnani il 30 marzo prossimo, in occasione della registrazione di una puntata di Belve. Chiara, tuttavia, avrebbe diffidato l’ex marito dal fare il suo nome nel corso della chiacchierata con la giornalista e conduttrice del format in onda su Rai2. Così facendo, potrebbe avere messo l’ex compagno nella condizione di non fare riferimento ai motivi che hanno portato i due ad allontanarsi.