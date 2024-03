“Chiara Ferragni diffida Fedez prima dell’intervista a Belve”, temerebbe il danno all’immagine Chiara Ferragni avrebbe diffidato Fedez intimandogli di non parlare della loro sfera privata a Belve, programma che vedrà ospite il rapper prossimamente. Temerebbe il danno all’immagine visto che Fedez sarebbe pronto a rivelare “tutta la verità sul caso Pandori e sulla loro situazione sentimentale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sarebbe scoppiata una guerra a colpi di diffide tra Chiara Ferragni e Fedez. La prima mossa sarebbe arrivata dal rapper che avrebbe invitato la (presunta ex) moglie a non pubblicare più i volti dei loro figli, Leone e Vittoria, per evitare che vengano strumentalizzati e "usati per fare engagement", ha scritto ieri La Stampa. Stando a quanto rivela Quotidiano Nazionale, sarebbe già arrivata la replica dell'imprenditrice digitale la quale, con una diffida, avrebbe chiesto a Fedez di non parlare del loro matrimonio nell'intervista a Belve, programma di Francesca Fagnani che lo vedrà ospite prossimamente.

La presunta diffida di Chiara Ferragni a Fedez

Mentre Fedez temerebbe la strumentalizzazione dei loro figli, a far paura a Chiara Ferragni sarebbe il danno all'immagine. Il Quotidiano Nazionale racconta che l'imprenditrice digitale ha diffidato il marito intimandogli di non parlare delle loro questioni private nella puntata di Belve alla quale parteciperà e nella quale sarebbe pronto a svuotare il sacco raccontando "tutta la verità sull’affaire Pandoro e sulla situazione di coppia", ma senza eccedere nei racconti. Già ieri La Stampa aveva anticipato che sarebbe contrario a un intervento in stile "Fazio, parte due", riferendosi all'intervista della moglie a Che tempo che fa, ma sarebbe, allo stesso tempo, determinato a evitare uno show contro la coppia.

La crisi di coppia e il trasloco di Fedez

Da circa un mese si parla della crisi che starebbero attraversando Chiara Ferragni e Fedez. Una rottura mai confermata ma che troverebbe conferma in dichiarazioni e "indizi social". Il rapper sarebbe tornato a vivere in affitto per tre mesi nel palazzo in cui viveva da single, in zona Navigli e dall’8 marzo ha cambiato, così come la moglie, la propria immagine del profilo. Ora il profilo Instagram che conta oltre 14 milioni di followers si presenta con una foto scattata durante il discorso sul palco del concerto del Primo Maggio nel 2021, e senza le cognate Valentina e Francesca fra i seguiti.