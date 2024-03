Fedez e la vita lontana da Chiara Ferragni: dove vive adesso Sembra che Fedez abbia lasciato la casa che condivideva con Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria a CityLife per tornare nel suo “appartamento da single”. Il rapper l’avrebbe preso in affitto per tre mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Partita come un semplice rumors, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è stata definita da Candida Morvillo come "più profonda del solito". Sembra che la coppia, da diverse settimane, abiti in case separate. Come riportato dal settimanale Diva e Donna, il rapper avrebbe lasciato l'attico di CityLife – in cui abitava insieme alla famiglia – per un appartamento in cui viveva quando era single.

Dove abita Fedez adesso

La "nuova casa da single" di Fedez sarebbe un attico in una zona diversa da CityLife, preso in affitto per soli tre mesi. Non è chiaro se questo lasso di tempo sia indicativo del fatto che la crisi tra i Ferragnez sia qualcosa di temporaneo, non definitivo. Nel frattempo, però, il rapper avrebbe scelto di tornare nello stesso appartamento in cui abitava quando era ancora single. Il rapper è stato paparazzato sotto al palazzo insieme all'assistente Eleonora Sesana, che l'aveva accompagnato anche nel viaggio a Miami. Già quando l'indiscrezione sulla rottura tra i Ferragnez era appena iniziata a circolare, si ipotizzava che Fedez fosse andato via di casa, probabilmente alla ricerca di una sistemazione non troppo lontana dai figli Leone e Vittoria.

La storia di Fedez forse riferita a Chiara Ferragni

Tra gossip e indiscrezioni, è difficile tracciare i contorni della situazione tra Fedez e Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, intervistata da Fazio, aveva confessato di non sapere come potrebbero andare le cose con Federico. Il rapper, dal canto suo, di recente aveva pubblicato una storia in cui citava un suo vecchio brano Sembra Semplice, pubblicato nel 2013 in collaborazione con J-Ax. Fedez ha condiviso un estratto della canzone: "Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita". Frasi, queste, in cui molti hanno letto un riferimento alla moglie Chiara Ferragni.

Leggi anche Chiara Ferragni e Fedez 'separados': la notizia arriva sui giornali esteri