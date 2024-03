“Rivoglio indietro la mia vita”, la storia social di Fedez e il presunto riferimento a Chiara Ferragni “Finisce sempre bene, altrimenti non è iniziata. Rivoglio indietro la mia vita”. Tra le sue storie Instagram, Fedez ha pubblicato un estratto di un suo vecchio brano (Sembra Semplice), che sembra essere un riferimento al difficile momento che sta vivendo nel matrimonio con Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Finisce sempre bene, altrimenti non è iniziata". Così ha scritto Fedez in una storia Instagram citando un suo vecchio brano, Sembra Semplice, pubblicato nel 2013 in collaborazione con J-Ax. Un frase che oggi, visto il delicato momento che sta attraversando nella sua vita privata, appare come un riferimento alla crisi che sta attraversando con la moglie Chiara Ferragni. Crisi di cui l'influencer ha parlato nel corso della sua intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 3 marzo.

La storia Instagram di Fedez: frecciatina a Chiara Ferragni?

Sul suo profilo Instagram, Fedez ha pubblicato un estratto del brano Sembra Semplice, scritto nel 2013 in collaborazione con J-Ax. "Finisce sempre bene altrimenti non è finita. Me l'hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita", è la parte che ha scelto di condividere tra le sue stories. Frasi che potrebbero essere un chiaro riferimento alla moglie Chiara Ferragni e alla situazione che stanno attraversando. I due, come ha confermato anche la diretta interessata, stanno vivendo un momento non facile del loro matrimonio, riguardo la quale l'imprenditrice digitale ha ammesso: "Non so come finirà".

Chiara Ferragni ha ammesso la crisi con Fedez

Durante la sua intervista con Fabio Fazio, nello studio di Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha menzionato anche la sua vita privata. Pur senza sbilanciarsi troppo, l'influiencer ha ammesso di star vivendo un momento di crisi nel matrimonio con Fedez: "Vediamo, non so come andrà con Federico. Si pensa che dietro ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, qualcuno che decide una crisi tra me e mio marito, quando purtroppo non è così. Mi piacerebbe ma non è così. È un po' triste, mi dispiace e mi fa star male". Riferendosi poi ai Ferragnez, ha usato verbi al passato: "Siamo stati una coppia molto social, Federico era molto simile a me in questo modo di raccontarsi, incontrandoci la cosa è scoppiata. Abbiamo rinunciato entrambi alla privacy, ci andava di fare così e penso che continuerò a farlo".