Chiara Ferragni e Fedez vita da separati, lei con i bambini e il rapper con Leonardo Maria Del Vecchio Chiara Ferragni si occupa dei bambini, andando a scuola a prenderli, mentre Fedez si occupa di affari e incontra l'amico e Leonardo Maria Del Vecchio. Una vita da separati quella che appare sulle pagine del settimanale Chi.

A cura di Ilaria Costabile

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai cosa certa, sebbene nessuno dei due abbia provato a parlarne in maniera più approfondita. L'imprenditrice digitale è stata ospite di Fabio Fazio sul Nove, ma la sua intervista, nonostante il record di ascolti, non ha aggiunto nulla a quello che giù si conosceva della situazione coniugale dei due. Intanto, la vita prosegue e il settimanale Chi ha beccato il rapper e l'influencer intenti a trascorrere le proprie giornate separati: lei con i bambini e lui, invece, è stato beccato in compagni del socio e amico Leonardo Maria Del Vecchio.

Chiara Ferragni con i bambini fuori scuola

L'imprenditrice digitale, quindi, assolve ai suoi doveri da mamma e si occupa di trascorrere del tempo con i Leone e Vittoria, accompagnandoli a scuola o, al contrario, andando a recuperarli una volta finite le lezioni. Ed è così, infatti, che i fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'hanno fotografata, mano nella mano con i figli, che come tutti i bambini sembrano lasciarsi scappare qualche capriccio, dopo una giornata trascorsa tra i banchi di scuola.

Fedez in giro a Milano per affari

Per quanto riguarda Fedez, invece, si divide tra la sua casa di Milano e quella di Rozzano, dove vivono i genitori. Intanto gli affari non possono aspettare, per cui eccolo che abbraccia l'amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio, rampollo dell'imprenditoria italiana, con cui sta lavorando per creare una bibita la Boem. Il rapper, però, non ha voluto rilasciare chissà quali dichiarazioni in queste settimane, ha liquidato la questione della crisi dicendo: "La priorità sono i miei figli" nulla di più. D'altra parte, anche quanto detto dalla moglie, ospite a Che Tempi che fa, non ha suscitato grandi reazioni, di fatti lei ha semplicemente detto:

Con Federico ci sentiamo, perché siamo persone adulte che si vogliono bene. Non è che, da un giorno all’altro, chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi, ne abbiamo avuti anche in passato, è una crisi un po’ più forte. Purtroppo non è strategia. È una cosa che mi dispiace, mi fa male. I social non sono tutto e, anche se quello è il lavoro dei miei sogni la vita fuori va vissuta.