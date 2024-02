Fedez andato via di casa: “Chiara Ferragni non era preparata, vuole capire se la decisione è definitiva” Secondo fonti vicine all’influencer, Chiara Ferragni “non era preparata” alla scelta del marito Fedez di andare via di casa. La donna sarebbe in attesa di capire se la decisione del rapper sia o meno definitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Secondo fonti vicine a Chiara Ferragni, l’influencer “non era preparata” alla decisione di Fedez di lasciare la loro casa. Lo riporta l’Ansa che cita persone vicine a Chiara. “Non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”, è la dichiarazione arrivata da ambienti vicini alla donna, “È un periodo obiettivamente difficile”.

Fedez e Chiara Ferragni non confermano la separazione

Intanto, Fedez e Chiara non hanno confermato l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia a proposito della loro separazione. Probabilmente, allo scopo di fare chiarezza, l’imprenditrice digitale sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 3 marzo. Non son ancora noti gli argomenti dell’intervista e se Chiara deciderà di parlare della presunta separazione in corso oppure solo del caso pandoro che l’ha investita a partire dallo scorso dicembre, culminato in un’inchiesta giudiziaria che la vede indagata per truffa aggravata.

Sarebbe stato Fedez ad andare via di casa

Fedez sarebbe andato via di casa domenica scorsa, chiarendo così la decisione di allontanarsi dalla moglie influencer. La presunta decisione di abbandonare l’attico di City Life che condivide con la famiglia – compresi i figli Leone e Vittoria – sarebbe arrivata dopo una settimana particolarmente difficile, segnata dall’intervento di Marco Travaglio in una puntata del podcast “Muschio Selvaggio”. Il giornalista, commentando l’inchiesta che ha investito Ferragni, ha difeso la giornalista Selvaggia Lucarelli che per prima sollevò sospetti a proposito delle raccolte fondi lanciate da Chiara. “Ce l’hai con lei perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”, ha dichiarato Travaglio di fronte a un silenzioso Fedez. “Se vuoi, ti rispondo”, aveva replicato il rapper per poi evitare di addentrarsi nei dettagli della vicenda che ha investito la moglie. In quella sede, Federico non aveva nemmeno tentato di difendere la compagna.