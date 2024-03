Belve torna su Rai2 con una nuova edizione: Fedez tra gli ospiti del programma di Francesca Fagnani Martedì 2 aprile, in prima serata su Rai2, parte una nuova edizione di Belve con Francesca Fagnani. Stando a quanto riporta TvBlog, Fedez sarà uno degli ospiti del programma, dopo la mancata partecipazione di qualche mese fa per via dei precedenti con l’azienda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belve sta per tornare. Stando a quanto riporta TvBlog, la nuova edizione del programma di Francesca Fagnani andrà in onda da martedì 2 aprile, in prima serata su Rai2. Ancora segreti gli ospiti della prima puntata, ma pare che in uno dei prossimi appuntamenti ci sarà Fedez. Qualche mese fa, la partecipazione del rapper allo show era stato bloccata dalla Rai, prima che i rapporti con l'azienda di Viale Mazzini tornassero sereni.

Fedez ospite della nuova stagione di Belve

La nuova stagione di Belve arriverà su Rai2 a partire da martedì 2 aprile. Stando a quanto riporta TvBlog, tra gli ospiti della decima edizione ci sarà anche Fedez, ma non nella puntata di apertura. La conduttrice Francesca Fagnani dovrebbe accogliere in studio il rapper, che ha diversi argomenti di cui potrebbe parlare: dalla crisi con la moglie Chiara Ferragni, con voci di separazione che si fanno sempre più insistenti, ad alcune questioni legate al podcast Muschio Selvaggio, di cui ha recentemente annunciato la chiusura.

I precedenti tra Fedez e il programma Belve

Il caso dell'ospitata di Fedez a Belve era nato qualche mese fa: il rapper sarebbe dovuto andare nello studio di Francesca Fagnani, ma la Rai ha bocciato la partecipazione per motivi politici. Nel frattempo, si era fatta strada un'altra ipotesi sul no dell'azienda di Viale Mazzini: il compenso economico. Fedez avrebbe chiesto un cachet per la sua intervista e la Rai lo avrebbe bloccato per una scelta sul programma, anche se poi è emerso che sarebbe andato anche gratuitamente.

"Diciamo che non ero bene accetto, non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole, perché ero in ospedale, letteralmente moribondo e non avevo alcuna possibilità di replicare”, si era sfogato in un'intervista ad Aldo Cazzullo al Corriere della Sera. Poco dopo, però, il rapper aveva fatto sapere che i rapporti con l'ad Roberto Sergio erano tornati sereni, lasciando intendere fosse acqua passata: "Ho avuto una conversazione piacevole, nella quale ci siamo confrontati e chiariti”.