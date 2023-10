La Rai boccia l’ospitata di Fedez a Belve: i motivi legati alle vicende del Primo Maggio e Sanremo La Rai, stando a quanto rivela TvBlog, avrebbe bocciato la proposta del team di Belve di ospitare Fedez nel programma di Francesca Fagnani: dietro il dissenso ci sarebbe il rapporto burrascoso tra il rapper e la tv di Stato dopo le vicende di Sanremo 2023 e del Concertone del Primo Maggio nel 2021.

A cura di Gaia Martino

Fedez con ogni probabilità non sarà ospite della nuova edizione di Belve. Stando a quanto si legge su TvBlog, il rapper sarebbe stato scartato dalla Rai che avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione al programma di Francesca Fagnani. Dietro la decisione non ci sarebbero le attuali condizioni di salute del cantante e giudice di X Factor, attualmente ricoverato in seguito ad un'emorragia interna scatenata da due ulcere anatomotiche, bensì i rapporti burrascosi con la tv di Stato.

Perché la Rai avrebbe bocciato la proposta di Fedez a Belve

Si legge su TvBlog che la Rai non avrebbe accettato la proposta del team di Belve di invitare Fedez nel programma di Rai2 per un'intervista con Francesca Fagnani. Il dissenso sarebbe legato ai rapporti tesi tra la tv di Stato e il rapper dopo la vicenda del Concertone del Primo Maggio, ancora aperta visto il processo in programma per il 12 dicembre, a Roma, dopo la querela del rapper a Franco Di Mare che lo accusò di aver manipolato la telefonata con Ilaria Capitani, vice direttrice di Rai 3, avvenuta dopo la performance. Dietro tale decisione ci sarebbe anche la questione Sanremo 2023, in particolare il freestyle del cantante milanese nella seconda serata, esibizione che costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi a nome della televisione pubblica. Si sarebbe aggiunta, infine, l'indisposizione degli ultimi giorni che, si legge, avrebbe "eliminato il problema" di una sua eventuale ospitata nel programma di Rai2.

Fedez ora è in convalescenza dopo due ulcere anatomotiche

Incerti ora sarebbero tutti i progetti lavorativi di Fedez, ricoverato in seguito ad un'emorragia interna scatenata da due ulcere anatomotiche. "Il personale medico mi ha letteralmente salvato la vita" ha scritto due giorni fa il rapper su Instagram: oggi filtra ottimismo sulle sue condizioni di salute, ha fatto sapere ieri l'Adnkronos. Il direttore della Chirurgia del San Raffaele di Milano, Massimo Falconi, lo stesso che operò il cantante lo scorso marzo, ha fatto sapere che "entro una settimana sarà a casa, se non prima". Le previsioni non preoccuperebbero i fan di X Factor 2023, talent show nel quale Fedez ricopre il ruolo di giudice. Le prossime puntate in programma su Sky Uno sono registrate, i live cominceranno il 26 ottobre 2023.