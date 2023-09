Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve, il colpo di Francesca Fagnani Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. In una puntata di Muschio Selvaggio il cantante aveva spiegato perché in passato avesse rifiutato di partecipare alla trasmissione: “Francesca è troppo str**za. Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”.

A cura di Sara Leombruno

Fedez sarà uno dei prossimi ospiti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 a partire dal 26 settembre. A dare la notizia è Davide Maggio, noto giornalista e esperto di televisione. Prima il dissing scoppiato sui social dopo il litigio con Luis Sal, poi le voci sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni di cui si è parlato nella puntata The Ferragnez, Speciale Sanremo: Fedez è un personaggio che ha fatto spesso parlare di sé e che, proprio per questo, già in passato era stato invitato nella nota trasmissione televisiva. Fino ad ora, però, non aveva mai deciso di accettare.

Fedez in passato aveva rifiutato di partecipare a Belve

“Ti posso dire la verità? Tu sei troppo str**za. Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene": erano state queste le parole con cui Fedez aveva spiegato alla giornalista i motivi per cui avesse scelto di non partecipare al suo programma, almeno fino a quel momento. Ebbene, ora Federico Lucia sembra aver cambiato idea. Attualmente il cantante è impegnato a X Factor (che ha stessa casa di produzione di Belve), in cui partecipa come giudice insieme ad Ambra Angiolini, D'Argen D'Amico e Morgan.

Di cosa potrebbe parlare Fedez a Belve

Per tutti i rumors che l'hanno visto protagonista negli ultimi mesi, Fedez sembra l'ospite ideale per il programma di Francesca Fagnani. Uno dei casi social in cui fu protagonista fu il litigio con Luis Sal. Prima su YouTube e poi su Instagram, il rapper spiegò i motivi per cui Luis Sal avesse scelto di abbandonare il loro podcast Muschio Selvaggio. L'ex collega non parve apprezzare molto le sue affermazioni, e scelse di pubblicare a sua volta un video in cui accusava Fedez di essere "un bambino immaturo" e di non essere riuscito a mettere da parte il suo egocentrismo per il bene del podcast. La sua frase rivolta proprio a Fedez "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" divenne virale sui social, dando il via a un vero e proprio trend. Qualche mese prima del dissing con lo youtuber, però, il cantante era stato comunque al centro delle discussioni anche per il bacio che diede al cantante Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023, in cui la moglie Chiara Ferragni era co-conduttrice. Dopo quel gesto, lui e l'imprenditrice digitale attraversarono un periodo di profonda crisi, di cui hanno recentemente parlato in nello speciale The Ferragnez: Sanremo Special di Prime Video, che mostra tutti i retroscena sulla lite al Festival.