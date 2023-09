Belve, cambia la programmazione: Francesca Fagnani anticipa, prima puntata in onda il 26 settembre La prima puntata di Belve andrà in onda una settimana prima del previsto. Slitta il concerto Una, Nessuna, Centomila di Fiorella Mannoia.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per Rai2. Il palinsesto ufficiale Rai, conferma il retroscena di TVBlog. la trasmissione Belve andrà in onda prima del previsto. Per assistere alla prima puntata del programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani occorrerà attendere solo una manciata di giorni.

Belve anticipa, la prima puntata in onda martedì 26 settembre

Inizialmente, l'esordio della nuova edizione delle seguitissime interviste di Francesca Fagnani era previsto per martedì 3 ottobre, a causa di alcuni ritardi nell'allestimento dello studio in cui avvengono le registrazioni. A quanto pare, però, il programma Belve anticipa la messa in onda. La prima puntata, come conferma la programmazione ufficiale, sarà trasmessa martedì 26 settembre. L'appuntamento è alle ore 21:20, come sempre su Rai2. A seguire, la trasmissione di Alessandro Cattelan "Stasera c'è Cattelan su Raidue". Intanto, nelle scorse settimane sono circolati i primi nomi degli ipotetici ospiti, tra questi Arisa, Stefano De Martino, Belén Rodriguez e Fabrizio Corona. Ospite fisso, il comico Vincenzo De Lucia, che ha già deliziato gli spettatori Rai con le sue impeccabili imitazioni di personaggi come Maria De Filippi o Mara Venier. E anche della stessa Francesca Fagnani.

Slitta Una, nessuna, centomila, Fiorella Mannoia ha problemi di salute

In palinsesto, martedì 26 settembre, avrebbe dovuto esserci il concerto Una, nessuna, centomila con Fiorella Mannoia. L'evento, tuttavia, è stato rimandato al 2024, perché la direttrice artistica ha dei problemi di salute che non le hanno permesso di essere su quel palco: "Sono bloccata a letto da un'ernia al disco". Non resta che attendere martedì 26 settembre per assistere alla prima puntata della nuova edizione di Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda alle ore 21:20 su Rai2.