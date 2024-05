Belve lascia la Rai? Fagnani: “Prima o poi da qualche parte ci si rivede”, l’ipotesi del ritorno a NOVE

video suggerito

Francesca Fagnani chiude l'ultima puntata di Belve scatenando dubbi sul futuro del programma in Rai: "Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede. Adesso sigla, ciao!“. Si apre di nuovo l'ipotesi di un ritorno su NOVE nel gruppo Discovery di Fazio e Amadeus.

Francesca Fagnani ospite di Fazio a Che tempo che fa

La recente ospitata da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha riaperto la questione sul futuro di Belve nella tv generalista. Nato sul NOVE nel 2018, è passato alla Rai nel 2021. "Io posso andare pure in pensione dopo essere venuta qui, sono all'acme della carriera", ha scherzato Francesca Fagnani che, tra serio e faceto, ha espresso l'enorme piacere di ritrovarsi negli studi che sei anni fa hanno dato i natali al suo fortunato programma.

"Ha mai ricevuto pressioni politiche in Rai", ha chiesto Luciana Littizzetto nell'intervista belvesca prevista come ironica chiusura dell'incontro. "No, pressioni in Rai mai", ha risposto la giornalista, ospite di Che tempo che fa per presentare il suo libro Mala – Roma Capitale.

Araimo, Ad di Discovery: "Perderla è stato un errore"

L’Amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, Alessandro Araimo, in una recente intervista ha ammesso che lasciarla andare via sulla tv di Stato fu un errore: "Direi una bugia a dire che non fu un errore lasciarla andare. Anche noi qualche volta ci sbagliamo".

Sergio, Ad della Rai: "Belve via dalla Rai? Non è vero"

L'Ad Roberto Sergio, durante la conferenza stampa di VivaRadio 2, rispose alla domanda su quanto fosse vera la notizia di una fuga di Belve dalla Rai, smentendo le informazioni fino ad allora circolate. Sembrava infatti che le cose potessero rimanere cristallizzate a quella risposta, fino a quel "da qualche parte prima o poi ci si rivede" che ha totalmente riaperto la partita. E se Enrico Mentana, compagno di Francesca Fagnani da 12 anni, pare rimarrà su La7 con il suo TG, non si può ancora dire lo stesso per la nota giornalista, che potrebbe volere un nuovo studio per posizionare i suoi iconici sgabelli. O, forse, anche uno vecchio e già rodato.