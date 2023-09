Vincenzo De Lucia new entry in Belve, lo spot con Francesca Fagnani È l’imitatore Vincenzo De Lucia la new entry della prossima edizione di “Belve”. A lui il compito di alleggerire con i suoi personaggi la nuova edizione del popolare format di interviste condotto da Francesca Fagnani.

Un nuovo promo per la prossima edizione di "Belve" svela una new entry gustosissima. Nel programma di interviste condotto da Francesca Fagnani resta anche una cifra di leggerezza e di comiciità, che quest'anno sarà garantita dall'imitatore Vincenzo De Lucia. Nel promo, la giornalista e la sua imitazione provano a discutere sui temi dell'edizione con la conduttrice che alla fine osserva: "Ma allora è vero che sei la parte migliore di me?". Il promo sta andando in onda in questi giorni sulle reti Rai.

Chi è Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è un imitatore napoletano, specializzato nelle parodie di personaggi femminili. Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento nazionale per un imitatore. I suoi cavalli di battaglia sono: Maria De Filippi, Maria Nazionale, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D'Urso, Franca Leosini e Mara Venier. Anche Francesca Fagnani è uno dei personaggi che più di recente ha sperimentato. Dopo una lunga gavetta, iniziata nelle televisioni private locali, è definitivamente esploso nel 2020 entrando a far parte del cast di Made in Sud e diventando poi ospite fisso dell'edizione 2021 di Domenica In. Nella stagione successiva, è stato uno dei grandi protagonisti di Stasera Tutto È Possibile, sempre nelle vesti di uno dei suoi personaggi.

Quando inizia Belve 2023: la data e gli ospiti

La quarta edizione di Belve, la seconda in prima serata, va in onda dal 26 settembre al 24 ottobre 2023 su Rai2, il martedì sera. La conferma è arrivata con la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali Rai. Tra gli ospiti che dovrebbero far parte di questa edizione: Barbara D'Urso, Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Emanuele Filiberto. Tra i nomi che gravitano attorno alla nuoav edizione di Belve, anche quelli di Ilary Blasi e di Belen Rodriguez. Infine, tra gli ospiti dovrebbe esserci anche Arisa, tra le protagoniste della musica e della cronaca rosa nazionale.