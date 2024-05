video suggerito

Finale Amici 2024, i ballerini professionisti celebrano Maria De Filippi: “Se siamo qui è grazie a te” Nel corso della finale di Amici 2024, i ballerini professionisti hanno regalato al pubblico in studio e a quello a casa un’esibizione corale. Ma i ringraziamenti finali sono stati per la conduttrice Maria De Filippi: “Se siamo a questi livelli è grazie a te. Tu ci vedi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I ballerini professionisti di Amici 2024 hanno regalato al pubblico a casa e a quello in studio durante la finale un intenso momento di spettacolo: un’esibizione corale che ha consentito a tutti quelli che durante l’anno lavorano allo show offerto dal talent show di Canale5 di mostrare il livello di preparazione che consente ad Amici di funzionare come una macchina perfetta. È per questo motivo che, indipendentemente dalla gara che questa sera eleggerà il vincitore di questa edizione, i ballerini professionisti hanno voluto rendere quindi omaggio al lavoro svolto durante l’anno, ritagliandosi un’esibizione che ha permesso loro di mostrare le qualità di cui è dotato il corpo di ballo di Amici.

L’esibizione dei professionisti di Amici 2024

Sono numerosi i professionisti che hanno dato vita all’esibizione corale che ha intrattenuto il pubblico di Amici durante la finale di sabato 18 maggio. Molti dei volti che compaiono nel corpo di ballo sono ex allievi del programma che sono riusciti a distinguersi per impegno, preparazione e professionalità e che sono rimasti a far parte del gruppo di ballerini che fanno parte del gruppo di talentuosi danzatori della trasmissione. Tra loro la ex vincitrice di Amici Giulia Stabile, Isobel Kinnear, Umberto Gaudino, Elena D’Amario, Giulia Paeselli, Sebastian Melo Taveira e Francesca Tocca.

Elena D’Amario ringrazia Maria De Filippi: “Tu ci vedi”

Terminata l’esibizione, Elena D’Amario ha preso la parola per ringraziare la padrona di casa Maria De Filippi: “Questo era il nostro modo di celebrare non solo il lavoro di noi danzatori, ma il lavoro di tutti, di ogni singolo essere umano che rende tutto questo possibile ogni giorno, di tutte le squadre e di tutti i dipartimenti. We now must see per noi vuol dire unione, condivisione, ascolto e vedersi a vicenda. E essere visti e tu, Maria, ci vedi. Ci vedi, ci rispetti nell’arte che facciamo e ci rispetti come persone. So che non ti piacciono queste cose perché ti imbarazzi ma va detto. Se tutti i giorni riusciamo a fare tutto questo a questo livello, per un lungo periodo l’anno è in primis grazie a te. Grazie”.