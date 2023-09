Arisa ospite a Belve di Francesca Fagnani, la sfida del martedì sera in tv è tutta al femminile Tra gli ospiti di Francesca Fagnani dovrebbero esserci Arisa, Fabrizio Corona, Stefano De Martino e si parla anche di Belen. Sarà una dura sfida agli ascolti tv, nella prima serata del martedì, che vedrà andare in onda Èsemprecartabianca oltre a le nuove Iene di Veronica Gentili e al talk show di Nunzia De Girolamo.

A cura di Giulia Turco

Arisa sarà tra gli ospiti della nuova stagione di Belve. Al via da martedì 3 ottobre in prima serata su Rai 2, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani ha già reso noti alcuni degli ospiti che siederanno in studio per sottoporsi all’intervista della conduttrice.

Gli ospiti della nuova stagione di Belve

Per la seconda volta Arisa torna in studio da Francesca Fagnani. La sua prima intervista è andata in onda nel 2021, ma per motivi probabilmente legati al contratto Mediaset dello scorso anno, non era potuta tornare per il bis. Discorso diverso per la nuova stagione che la vedrà legata alla Rai per il suo ruolo di giudice, tra le varie cose, a The Voice Kids. Primo ospite di quest’anno di Francesca Fagnani dovrebbe essere Fabrizio Corona, come rivelato da recenti indiscrezioni di Davidemaggio. Dopo l’intervista di Nina Moric della passata edizione, l’ex marito della modella siederà in studio per raccontare le sue verità. Scontro tra ex anche per Stefano De Martino e Belen Rodriguez, visto che entrambi avrebbero accettato di prendere parte al programma, naturalmente in due puntate separate.

La sfida agli ascolti tv del martedì sera

Dopo l’esperimento dello scorso anno, Rai 2 sceglie di collocare ancora Fagnani nella prima serata del martedì. Una sfida da prendere con le pinze, che lo scorso anno ha dato qualche segnale di cedimento, forse per mancanza di abitudine alla fascia oraria, forse per l’incompatibilità del format a quel contesto televisivo. Quel che è certo è che quest’anno si alzerà l’asticella e si sfida agli ascolti si farà ancora più sofferta, con la nuova conduzione de Le Iene su Italia 1, capitanata dalla new entry Mediaset Veronica Gentili, e Bianca Berlinguer con il suo È semprecartabianca in onda su Rete 4. Senza dimenticare Nunzia De Girolamo che sbarca in prima serata su Rai 3 con il suo talk Avanti Popolo. Tutto in un'unica serata.