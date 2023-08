Belen Rodriguez ospite a Belve, ma in una puntata diversa da quella di Stefano De Martino Belve sta per tornare e, secondo alcune indiscrezioni, il team di autori non solo avrebbe scelto Stefano De Martino per l’esordio di stagione, ma starebbe tentando il colpo anche con un’intervista a Belen, naturalmente in una puntata diversa da quella del marito.

A cura di Giulia Turco

Non solo Stefano De Martino, sembra che Francesca Fagnani abbia messo gli occhi anche su Belen Rodriguez per la prossima stagione di Belve. Stando a recenti indiscrezioni, la showgirl argentina potrebbe sedere sulla poltrona degli ospiti dello show di Rai 2, ora che è svincolata dai contratti Mediaset, per raccontare la sua versione dei fatti nella storia con il conduttore.

Francesca Fagnani mette gli occhi su Belen Rodriguez

Si sono innamorati, poi lasciati, poi allontanati, riavvicinati e distaccati ancora una volta. Quello di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un amore tormentato, destinato a ciclici ritorni di fiamma. Nessuno dei due è mai entrato nel dettaglio delle loro vicende sentimentali, anche se spesso dalle parole della modella sono trapelati fantasmi di tradimento. Numerose volte Belen si è seduta nel salotto zuccherino di Silvia Toffanin, a Verissimo, ma l’occasione giusta per riversare ogni rancore potrebbe non essere ancora arrivata. Pare che a porgergliela sia stata proprio Francesca Fagnani, conduttrice e autrice di uno dei programmi rivelazione degli ultimi anni, capace di snocciolare le questioni più spinose e inedite sulle vite private e professionali dei personaggi dello spettacolo. Belve sta per tornare e, secondo alcune indiscrezioni lanciate sui social da Amedeo Venza, il team di autori avrebbe già proposto a Belen di sedersi sulla poltrona in studio, naturalmente in una puntata diversa da quella del marito.

Stefano De Martino tra i primi ospiti di stagione

Sembra infatti che il nome di De Martino come ospite del programma sia ormai una certezza. A rivelarlo è stato il quotidiano Libero, secondo cui nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, Fagnani ne avrebbe dato notizia. De Martino insomma, che ormai a Rai 2 è di casa con diverse conduzioni all’attivo, sarebbe tra i primi ospiti della nuova stagione. Belve è infatti stato confermato per la prossima stagione e tornerà sia in autunno che in primavera, a partire dal prossima 26 settembre. Naturalmente si parlerà d’amore, ma non solo. “Alcune domande verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina”, ha vociferato Libero qualche settimana prima. "Da tempo al centro del gossip, non è escluso che la Fagnani possa incalzare il suo ospite sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi”. A tal proposito, pare che la conduttrice romana abbia ricevuto l’invito per un’intervista, ma che abbia rifiutato, dal momento che il duo Boomerissima va in onda anch’esso su Rai 2.