Francesca Fagnani pronta a tornare con Belve: “Il primo ospite sarà Stefano De Martino” Il programma condotto dalla giornalista tornerà dal 26 settembre su Rai2. In queste ore Libero lancia l’indiscrezione sul primo ospite, che potrebbe essere proprio il conduttore campano.

A cura di Andrea Parrella

Tornerà il prossimo 26 settembre "Belve", programma condotto da Francesca Fagnani che è stato tra i più interessanti della scorsa stagione. La trasmissione è stata confermata anche per il prossimo anno e andrà in onda sia in autunno che in primavera. Tra i motivi del successo del programma c'è soprattutto la capacità di Fagnani di riuscire a "spogliare" i suoi ospiti e metterli in una condizione di predisposizione a raccontarsi in una chiave inedita, senza filtri.

Il primo ospite di Belve, al via dal 26 settembre

Tra gli ospiti della prossima stagione è stato già annunciato il nome di Stefano De Martino, volto di riferimento di Rai2, che tornerà il prossimo anno in onda sia con Bar Stella, che con una resa televisiva del suo show teatrale, nonché nel ruolo inedito di voce narrante de Il Collegio. Il presentatore, come riporta Libero in queste ore, dovrebbe essere proprio il primo ospite di Fagnani, protagonista della puntata di apertura del 26 settembre. Inevitabile che l'attenzione si concentri anche sull'aspetto gossip, viste le recenti vicissitudini con la moglie Belen Rodriguez, in seguito a quella che pare essere l'ennesima rottura tra i due.

Il no di Alessia Marcuzzi a Francesca Fagnani

Come scrive Libero, infatti: "Alcune domande verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina. Da tempo al centro del gossip, non è escluso che la Fagnani possa incalzare il suo ospite sul presunto flirt con Alessia Marcuzzi”. Proprio in merito ad Alessia Marcuzzi, emerge un altro elemento interessante, visto che al netto del passaggio a Rai2 quest'ultima avrebbe rifiutato l'esplicito invito di Francesca Fagnani a sedere sul suo sgabello e sottoporsi alla ormai catartica domanda "che belva si sente?". A farlo sapere è Pipol, che scrive appunto: “Marcuzzi ha rifiutato in modo netto l’invito di Francesca pur essendo entrambe sullo stesso canale”.