video suggerito

Isola dei famosi 2024, Marina Suma eliminata: chi andrà in nomination Marina Suma è l’eliminata della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, andata in onda lunedì 6 maggio. La naufraga ha lasciato l’isola perdendo dopo aver perso al televoto contro Artur Dainese, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marina Suma è la naufraga eliminata nella puntata del 6 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. La concorrente ha perso al televoto contro Rosanna Lodi, Khady Gueye e Artur Dainese. Il leader della settimana verrà stabilito dopo le prove, mentre le nomination si terranno nel corso della puntata. Per i naufraghi una nuova sfida: cambieranno Playa, saranno divisi in due gruppi e dovranno ricominciare da capo, a cominciare dal fuoco.

Chi è l’eliminato della puntata del 6 maggio dell’Isola dei famosi

Marina Suma è l'eliminata della puntata del 6 maggio dell'Isola dei Famosi 2024. La naufraga ha perso al televoto contro Artur, Rosanna e Khady e ha dovuto lasciare definitivamente la Playa, perdendo la possibilità di arrivare alla finale, a cui manca circa un mese. L'attrice prima di lasciare l'isola ha detto: "Mi dispiace aver avuto questo problema con la schiena, ma sono contenta di essere arrivata fin qui, il mio percorso l'ho fatto". Le percentuali che hanno portato all'addio di Marina Suma sono state le seguenti:

Khady Gueye con il 34%,

Artur Dainese 25%,

Rosanna Lodi 23%

Marina Suma 18%

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi

La settima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 6 maggio, si è aperta con uno scontro tra Greta Zuccarello e Samuel Peron, i naufraghi considerati i ‘forti del gruppo', e Rosanna Lodi e Khady Gueye. In particolare, Lodi ha attaccato la ballerina perché crede che non faccia niente durante la settimana, conservando le energie. "Difendi Greta perché fate le vacanze insieme", ha rincarato la dose la modella, lanciando una frecciatina all'opinionista Sonia Bruganelli che, però, ha subito messo a tacere la polemica. Spazio poi a un momento di tenerezza: sull'Isola sta nascendo una simpatia particolare tra Khady e Artur, che sono sempre più vicini, tanto che Dario Maltese urla al bacio in puntata.