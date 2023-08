Stefano De Martino è la nuova voce narrante de Il Collegio 8, per lui una ricca stagione su Rai 2 Tra le novità de Il Collegio 8 c’è il cambio di guardia della voce narrante. Dopo Nino Frassica subentrato a Giancarlo Magalli, ora il testimone passa a Stefano De Martino, volto che ormai è tra gli affezionati di Rai 2, più vicino anche al mondo dei protagonisti.

A cura di Giulia Turco

Il Collegio torna con una nuova edizione a partire dal prossimo settembre su Rai 2. Nonostante lo scorso anno il docureality non abbia chiuso con ascolti entusiasmanti, Banijay ha deciso di rinnovare l’impegno, proponendo diversi elementi di novità che potrebbero cambiare le carte in gioco. Il conduttore tornerà inoltre ad ottobre con il suo Bar Stella in seconda serata e con due appuntamenti in prima serata a dicembre, con il De Martino Show.

Come sarà Il Collegio 8

La prima novità assoluta è il cambio di guardia della voce narrante. Dopo Nino Frassica subentrato a Giancarlo Magalli, ora il testimone passa a Stefano De Martino, volto che ormai è tra gli affezionati di Rai 2, sicuramente più vicino anche al mondo dei protagonisti. Non a caso la produzione ha scelto di ambientare l’ottava edizione del programma nel 2001: “Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio”, si legge nell’annuncio arrivato sui social del programma. Un’era, quella dei primi anni 2000, che lo stesso De Martino ha vissuto da adolescente, dunque sicuramente sarà in grado di familiarizzare con i ragazzi di oggi alle prese con quegli anni.

Le Petolicchio sisters nella nuova edizione de Il Collegio

Altra novità della nuova edizione de Il Collegio è che tra i docenti non ci sarà soltanto la professoressa Petolicchio, ma anche la sorella Anna Maria. Un evento più unico che raro nella storia del programma, che sicuramente sarà del filo da torcere agli studenti che si troveranno ad affrontare in aula l’anno scolastico. Loro sono le Petolicchio Sisters, si fanno già chiamare così, e la loro presenza è stata annunciata con largo anticipo ai telespettatori con un video divertente pubblicato sulle pagine social del programma: "Non vediamo l'ora di vederle in azione insieme ai collegiali!".