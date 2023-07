Il Collegio 8, arrivano le Petolicchio Sisters: entrambe le professoresse nel cast docenti Nella nuova edizione de Il Collegio, su Rai2 a partire da settembre, non solo tornerà la professoressa Petolicchio, ma sarà affiancata da una new entry. Si tratta della sorella, Anna Maria Petolicchio, anche lei nel corpo docente.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione de Il Collegio, l'ottava per il format di Rai2, tornerà nella nuova stagione televisiva a partire da settembre, con delle interessanti novità. Oltre al ritorno della professoressa Petolicchio, una della più amate protagoniste dello show che lo scorso anno non era presente, è stato da poco annunciato un nuovo arrivo.

L'arrivo delle Petolicchio Sisters

Sulla pagina Instagram de Il Collegio è apparso un video che per gli appassionati del programma tv non può che essere una gradita novità. Protagoniste del breve reel solo la professoressa Maria Rosa Petolicchio, affiancata da sua sorella Anna Maria Petolicchio. Le due si cimentano in un balletto in cui accennano la sigla delle Winx e a suon di "Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi" annunciano l'arrivo delle "Petolicchio Sisters". Un avvenimento mai verificatosi prima nella storia del programma, in cui nel corpo docente del programma appaiono due parenti che, in tempi diversi, hanno dato filo da torcere agli alunni e regalato dei momenti indimenticabili per gli affezionati telespettatori.

Le novità de Il Collegio 8

Il format andrà per quest'anno in onda la domenica sera, una collocazione diversa da quella solita, che quindi cerca di rinverdire la prima serata del weekend di Rai2. Oltre al posizionamento nel palinsesto, è cambiata anche la location del Collegio, che quest'anno è ambientato al Collegio di San Francesco a Lodi.

Per quanto riguarda, invece, il periodo storico che, ovviamente, cambia ogni anno, come richiede il format, è stato scelto il 2001. Un anno che ci sembra particolarmente vicino, ma che per le nuove generazioni rappresenta un tempo piuttosto dilatato nel passato, più di venti anni fa, quando si è verificato uno degli eventi che ha rivoluzionato la storia recente, ovvero l'attentato alle Torri Gemelle, a cui si associa anche il fenomeno della globalizzazione, che ha cambiato per sempre la società.