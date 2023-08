GF 8, i no a Signorini: da Ornella Muti a Claudia Gerini, chi ha rifiutato l’invito Il cast del Grande Fratello 8 appare ancora in alto mare: nessuna ufficializzazione a parte quella relativa ai grandi rifiuti che avrebbe incassato il direttorissimo di “Chi”.

Il Grande Fratello 8 sarà quello della rivoluzione promessa. La strada tracciata da Pier Silvio Berlusconi, il no al trash, il basta agli strilli, ai litigi, agli attacchi. Niente più caso Marco Bellavia, niente di tutto questo ci sarà. Ma allora cosa sarà il Grande Fratello 8? E soprattutto: chi ci sarà? Non lo sappiamo perché il cast appare ancora in alto mare, quello che è certo e che ci saranno personaggi famosi e non famosi. Non c'è stata nessuna ufficializzazione a parte quella relativa ai grandi rifiuti che avrebbe incassato Alfonso Signorini.

Tutti i no al Grande Fratello 8

La prima ad essere accostata a questa edizione del Grande Fratello è stata anche la prima ad aver duramente attaccato la trasmissione. Parliamo di Ornella Muti: "Non ci andrei mai, faccio l'artista non il trash. Trovo le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip siano denigranti". E ancora: "Mi offrono cose orribili come L’isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono?". Anche Claudia Gerini ha declinato l'invito in una intervista, ma ha usato toni più dolci: “Sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso Pier Silvio abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”. Anche Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, ha detto no e ne ha parlato la madre: "Lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online, è subito piaciuta. L’avevano scelta. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori, ha comunque detto di no perché ha in testa un progetto a lungo termine che non si limita ai tre/quattro mesi della durata del programma e ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì".

Anche Giorgia Venturini, Loredana Lecciso e Giuseppe Cruciani hanno detto no

Tra gli altri rifiuti anche quello della conduttrice di X Style, Giorgia Venturini, che ha detto che non farà parte del cast perché non si ritiene in linea con quella che è la trasmissione di Canale 5: "Ogni opportunità che ti viene ha un significato preciso. Significa che delle persone credono in te. Però stavolta declinerei l’invito perché oggi quella partecipazione non sarebbe parte del mio cammino. Entrare per dare lezioni di stile ai concorrenti? Potrebbe essere in linea con il mio percorso, potrebbe essere divertente, poi staccherei per qualche giorno dalla routine quotidiana, potrei perdere il senso dell’ora, piacevolmente”. Un no anche da parte di Loredana Lecciso: “Ogni anno puntualmente esce questa notizia. Stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia”. Giuseppe Cruciani invece ha parlato a TvBlog di "ipotesi mai esistita", pur rispettando le persone che decideranno di partecipare: "Non c’è stato mai niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non lo so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero. Anche come concorrente.È una balla colossale, anche perché conduco un programma radiofonico quotidiano, a cui non rinuncerei mai. Resta il fatto che per me non c’è niente di male nel partecipare al Gf".