Grande Fratello Vip 8, Alfonso Signorini svela alcune anticipazioni sul cast e la durata Alfonso Signorini ha rivelato alcune anticipazioni in merito alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 8. Il conduttore si dice entusiasta delle novità e curioso di scoprire come interagiranno personaggi noti e non famosi.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione del Grande Fratello Vip è ormai sempre più vicina, nonostante la settima si sia conclusa all'inizio di aprile. La squadra del reality è già al lavoro e in un'intervista a Radio Cusano Campus, Alfonso Signorini ha lasciato qualche anticipazione riguardante il cast e anche la durata dello show.

Le anticipazioni di Signorini sul GFVip 8

Mentre pare che per la scelta degli opinionisti si sia ancora in alto mare, il conduttore, confermato anche per questa edizione, sta già portando avanti i casting, che quest'anno richiederanno più tempo del previsto, dal momento che verranno selezionati anche dei concorrenti non famosi. Per quanto riguarda i personaggi noti, invece, assicura che lo saranno per davvero:

Dunque, anticipazioni chiaramente non ne posso dare molte, però ti posso dire che cominceremo a metà settembre e non sarà un’edizione lunghissima come quella dell’anno scorso. E lo dico con tale gioia così finalmente potrò anche io avere dei rimi umani, perché sono arrivato alla fine che ero veramente….sai uno stato di gravità permanente! Devo recuperare! Detto questo, avremo un’edizione mix tra Vip, che saranno ve lo dico già, ve lo garantisco, facce note. La gente non dovrà chiedersi ma questo chi è. E i Nip saranno veramente Nip. Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto “tu sei socia?” E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale “Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower”. Ho detto “va benissimo, ma meno male”.

L'interazione tra Vip e non famosi

È ancora tutto in via di definizione, quindi, ma certamente mettere a contatto personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo con altri che, invece, hanno visto la televisione sempre e solo dal salotto di casa, potrebbe essere una sfida stimolante. Signorini, infatti, dichiara: "Sarà anche interessante vedere come la gente comune si relazioni con quello che è il Vip che normalmente se la tira" e in merito a possibili dinamiche che potrebbero nascere nel corso del reality, sottolinea quale sarà il vero perno narrativo di questa edizione: