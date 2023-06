Grande Fratello Vip 8, nuovi opinionisti accanto ad Alfonso Signorini: da Amanda Lear a Malgioglio La nuova edizione del Grande Fratello è già in fase di preparazione e stanno emergendo nuovi nomi come possibili opinionisti. Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, infatti, potrebbero arrivare Cristiano Malgioglio, Amanda Lear ed Emanuele Filiberto di Savoia.

A cura di Ilaria Costabile

Una nuova edizione del Grande Fratello sta iniziando a prendere forma, già iniziano a circolare i primi nomi su chi porrebbero essere i nuovi opinionisti del reality che, per la prima volta, potrebbe includere sia partecipanti vip che persone comuni. Il ruolo che, senza dubbio, fa la differenza è quello degli opinionisti che, ogni anno, macinano commenti sui concorrenti e che sono i primi ad individuare possibili dinamiche. Dopo Orietta Berti e Sonia Bruganelli potrebbero esserci nuovi volti ad occupare l'ambita poltrona e tra TvBlog e Dagospia sono emersi dei nomi che potrebbero cambiare le sorti dello show.

I nomi dei possibili opinionisti

Prima ancora che con la cantante di "Mille", a quanto si era già pensato ad un ritorno al passato, dal momento che Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, aveva dichiarato in un'intervista che il conduttore del GF lo aveva contattato per sapere se avesse voluto accomodarsi nuovamente nel salottino degli opinionisti, ricevendo un risposto un "No, grazie ho già dato". Ebbene, pare che anche il ritorno di Orietta Berti sulla poltrona offertale lo scorso anno da Alfonso Signorini non si del tutto scontato e si stia pensando di attirare nuovi nomi per questa edizione.

Secondo TvBlog a prendere il suo posto potrebbe esserci il principe Emanuele Filiberto di Savoia, già giudice di Amici che, come ipotizzato da Dagospia, potrebbe rientrare in quell'operazione di repulisti chiesta a gran voce da Piersilvio Berlusconi lo scorso anno, conferendo al reality un piglio diverso. Sulla testata di Roberto D'Agostino, però, appaiono altri due nomi che, in effetti, potrebbero far gola al conduttore di Canale 5.

Si tratterebbe di Cristiano Malgioglio e di Amanda Lear. Se il cantautore non è nuovo in vesti di opinionista, dal momento che è stato chiamato a ricoprire questo ruolo già nell'edizione di Alessia Marcuzzi e di Barbara D'Urso, si tratterebbe di una novità per la Lear che, invece, potrebbe essere una rivelazione.

Cristiano Malgioglio già confermato a Tale e Quale Show

Il nome di Amanda Lear era già stato fatto lo scorso anno, ma alla fine dopo la conferma di Bruganelli, fu scelta Orietta Berti, non è escluso che quindi l'artista possa essere richiamata in questa nuova veste. Per quanto riguarda Malgioglio, invece, ci sarebbe già un intoppo, dal momento che è stato confermato già come giudice di Tale e Quale Show.

Quindi, sempre che non decida di reclinare l'invito di Carlo Conti, il cantautore sarebbe già impegnato per parte della stagione televisiva e, come ben noto, non sarebbe possibile partecipare nello stesso periodo a due trasmissioni di emittenti diverse.