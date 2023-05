Torna il Grande Fratello Nip, il reality apre i casting per i non famosi Torna il Grande Fratello Nip. Il reality questa mattina ha invitato i fan a restare connessi per scoprire quando, esattamente, saranno aperti i casting. Chiunque potrà partecipare al programma: “Il Grande Fratello sta cercando anche te”.

A cura di Gaia Martino

È ufficiale, torna il Grande Fratello Nip: la novità arriva dalla pagina ufficiale del programma. "Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Il Grande Fratello sta cercando anche te. Continua a seguirci", le prime parole del messaggio social che invita i fan del reality a restare connessi per scoprire come candidarsi. Alfonso Signorini aveva già anticipato ai suoi follower di Instagram che c'era la possibilità di un ritorno al format tradizionale, dando la possibilità a volti sconosciuti al mondo dello spettacolo di entrare nella casa di Cinecittà. Ora chiunque potrà candidarsi per vivere una nuova esperienza televisiva.

La candidatura di Frate Alfredo

Proprio ieri Alfonso Signorini ha pubblicato sull'ultimo numero del settimanale Chi la lettera ricevuta da Frate Alfredo, un frate appassionato di reality, al quale ha risposto. Il frate si è candidato per la prossima edizione del Grande Fratello, "non per visibilità, ma per il messaggio da portare ai giovani" ha scritto, e il famoso conduttore si è mostrato pronto ad ascoltare la sua storia segnata da alcuni eventi drammatici, molti dei quali legati alla sua salute. "Faremo due chiacchiere", la risposta di Signorini.

Orietta Berti pronta per il bis sulla sedia da opinionista

Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 si sono aperte le porte della nuova stagione televisiva. Il reality dovrebbe tornare a settembre 2023 e oltre alla novità del format Nip, ci sarebbe anche quella legata al ruolo di opinionista. Dagospia ad aprile ha rivelato che Orietta Berti potrebbe nuovamente ricoprire quel ruolo, a differenza di Sonia Bruganelli che sarebbe pronta a lasciare la sedia dello studio di Signorini. "Rimango produttrice, credo che ora sia il momento di Giulia Salemi", disse a Vanity Fair lo scorso marzo.