Sonia Bruganelli: “Resterei al GF Vip solo per tanti soldi ma credo tocchi a Giulia Salemi” Sonia Bruganelli conferma che non sarà opinionista del GF Vip il prossimo anno: “Ti leva tanto tempo e ho un altro lavoro. Qualcosa in grado di farmi cedere? Tanto denaro”.

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli non tornerà al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Lo conferma in un’intervista rilasciata a Vanity Fair cui racconta i motivi che l’hanno spinta a scegliere di sottrarsi in vista della prossima edizione: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po' mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso”. I giochi sarebbero fatti, dunque. Oppure no, perché quando le chiedono se esista qualcosa in grado di farle cambiare idea, ammette: “Tanto denaro (ride, ndr). Rimango produttrice, dopotutto”. Una stoccata cui, tuttavia, è lei stessa a sottrarsi: “Se cambierò idea? Non credo. Come ho già detto, credo che sia l'ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia. La cosa bella del Gf è che ogni tanto mi lascia delle persone che poi ho il piacere di far lavorare nelle mie produzioni”.

Sonia Bruganelli: “Vincerà una tra Nikita e Oriana”

L’opinionista ha le idee chiare anche a proposito del possibile vincitore di questa edizione. È certa si tratterà di una donna. Una tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, che cita nonostante i loro scontri: “Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l'apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”.

“Orietta Berti ha esagerato con Antonella Fiordelisi”

Conferma che Antonella Fiordelisi, la concorrente che ha maggiormente difeso nel corso di questa edizione, avrebbe meritato di arrivare in finale: “Il problema, come ho già detto a lei, è che, se scegli di incarnare l'antagonista, devi avere le spalle molto larghe per reggere quando non ti vogliono o ti escludono. Lei era troppo piccola e troppo poco matura per rendersi conto che quel percorso, così come lo ha fatto Soleil, non è per tutti: non puoi piangere per qualsiasi cosa con questa premessa, ed è per questo che l'ho aiutata. Ho apprezzato che avesse scelto una strada così perigliosa”. Infine, il commento sul confronto con Orietta Berti, che ritiene abbia esagerato: