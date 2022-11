Sonia Bruganelli fa a pezzi Oriana: “Elemosina amore da Antonino, è imbarazzante” Non basta il confronto con Ginevra Lamborghini. Non basta una settimana di errori con Antonino alle spalle. Il colpo finale viene inflitto ad Oriana da una spietata Sonia Bruganelli che decreta la sua fine, almeno per ora. “Come donna non vali niente”, replica lei in lacrime dopo essere stata messa all’angolo da tutti.

A cura di Giulia Turco

Un lungo blocco del GFVip racconta la parabola discendente di Oriana Marzoli. Dal confronto con Ginevra Lamborghini ne esce letteralmente a pezzi, complice il persistente interesse di lui verso l'ormai lontana ex gieffina, le ultime irrimediabili mancanze nei confronti della figlia (che lei ha paragonato al suo cane) e la coltellata finale inflitta da una spietata Sonia Bruganelli.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini

Ginevra rientra in Casa per un confronto con Oriana. Nonostante sembra abbia poco da ridire sul suo conto, alla fine Ginevra sgancia parole poco gentili nei suoi confronti, che scatenano la furia della regina dei reality spagnoli. Oriana prova a non darle attenzioni, ma una clip sulle parole che Antonino spende ancora oggi per Ginevra la fa letteralmente crollare. Cerca di mantenere la maschera da rissosa e attacca: "Ti sarebbe piaciuto essere al mio posto sotto alle coperte con Antonino". L'arma di Ginevra però è assai più tagliente perché, come si sa, la vendetta va servita fredda.

Il consiglio di Ginevra ad Antonino

Con il migliore dei suoi sorrisi e una buona dose di dolcezza, Ginevra continua a palesarsi agli occhi del pubblico come l'amica del cuore della quale però Antonino è innamorato. Gli dispensa consigli preziosi: "Ora sei in un burrone. Non devi chiederti quello che vuoi in una donna, fidati semplicemente del tuo istinto. Hai bisogno di qualcuno che ti sollevi da terra". Ad Antonino brillano gli occhi e si dice pronto ad uscire dalla Casa per lei. Oriana spazientita smette di seguire la scena e scoppia in lacrime in salone.

Il duello finale tra Oriana e Sonia Bruganelli

Ginevra lascia la Casa. Mentre Oriana è a pezzi e cerca di far valere le sue ragioni, dallo studio arriva la parte peggiore. È Sonia Bruganelli che sa benissimo dove colpire. "Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante", la colpisce. "Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire", si dispera in lacrime Oriana la quale sa che dal suo burrone non ci sarà più un ritorno. "Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore", continua l'opinionista fino a quando Oriana non molla definitivamente il colpo.