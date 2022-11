Oriana e il commento su Luna Marì, Antonino Spinalbese: “Fuori da qui l’avrei mandata a fan*lo” Si allarga la distanza tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli dopo la domanda infelice dell’influencer, “Parli ancora di tua figlia?”. Antonino Spinalbese si sarebbe pentito del rapporto creato con lei, “Fuori da qui l’avrei mandata a fan*lo” ha confessato a Luca Salatino.

Nella Casa del Grande Fratello Vip Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si allontanano sempre di più. Ieri sera, in seguito alcune incomprensioni, hanno discusso ancora. La Marzoli si è avvicinata a lui per scusarsi dell'atteggiamento avuto durante un momento di sconforto, ma l'hair stylist è rimasto fermo sul suo punto: a Luca Salatino ha confessato che se l'episodio fosse capitato fuori dalle mura di Cinecittà, "l'avrei già mandata a fan*ulo". Avrebbe intenzione di chiudere ogni rapporto con Oriana Marzoli.

Il confronto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Il loro rapporto sembra sgretolarsi sempre di più. Oriana Marzoli ha peccato di leggerezza quando sentendo Antonino Spinalbese sfogarsi per la mancanza della figlia, ha commentato stufa: "Parla ancora della figlia?", poi "Che palle". Il gesto ha deluso l'hair stylist, per questo motivo l'influencer è corsa da lui per scusarsi: "Ho sbagliato, non volevo. In quel momento non volevo dirti che pensi ancora a tua figlia perché sei pesante". "Le scuse possono farmi capire delle cose che di base io non cerco. Se io ho cercato di farti capire che ho delle preoccupazioni e ansie mie. A volte mi sono fidato dlele mie sensazioni, quando non l'ho fatto mi sono pentito. Io non cerco di farti capire che sei obbligata a provare quello che provo io, credo che di base una persona debba avere tatto. Ci sono cose naturali, non te lo devo insegnare. Tu sei libera di pensare quello che vuoi" le ha risposto Antonino.

Il volto televisivo spagnolo ha provato a giustificarsi, "A volte sbaglio a parlare, volevo ascoltarti", senza convincere però Spinalbese: "Per quanto possano essere sbagliate le mie sensazioni, prova a parlare con Antonella e Luca. Qui si parla di superficialità e tatto, non si tratta di lingua. Quando ti rivedrai in quel momento lì capirai".

"Ti chiedo scusa, non l'ho detto con cattive intenzioni" ha ribadito la Marzoli prima di lasciare la conversazione visibilmente provata, a un passo dalle lacrime.

Lo sfogo di Antonino e le lacrime di Oriana

Ad Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese ha confessato di essersi pentito di quanto accaduto con Oriana Marzoli, del flirt nato e poco dopo svanito. "La scena è stata brutta, io l'ho guardata e mi è venuto da ridere. È il primo discorso serio che abbiamo affrontato, figuriamoci" ha commentato, riferendosi alla reazione di Oriana Marzoli avanti a tutti mentre si parlava di Luna Marì. Poi a Luca Salatino: "Se fossi fuori da qui l'avrei mandata a fan*lo, devo essere sincero". Il volto televisivo spagnolo ha capito di aver sbagliato, e così dopo la discussione si è sfogata in lacrime: "Non voglio che lui stia male".