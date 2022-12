Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi: “Atteggiamento buono per i reality, non per la sua carriera” Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno detto la loro sulla concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi.

Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Giulia Salemi e Orietta Berti si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Il conduttore del Grande Fratello Vip e le opinioniste, hanno parlato del loro rapporto, ma si sono anche espressi su una concorrente divisiva come Antonella Fiordelisi.

Cosa hanno dichiarato su Antonella Fiordelisi

Sonia Bruganelli ha confidato le sue impressioni sulla concorrente Antonella Fiordelisi: "All'inizio ci siamo scontrate perché d'impatto è respingente però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito". E ha continuato:

Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere, lasciare, riprendere. Presume che sia la carta giusta, ma non lo sarà mai: lo è ai fini del reality, non credo che sarà costruttivo per la sua carriera.

Durissima Orietta Berti: "Le hanno detto di non essere arrogante, che non è bella solo lei e che c'è anche la bellezza interiore, ma lei è solo esteriore". Anche Giulia Salemi si è detta molto distante dai comportamenti che Antonella Fiordelisi ha nella casa e in diretta:

Lei è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsiva, anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti. Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso: non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne.

E ha aggiunto: "Vuole fare la chica mala ma esagera". Alfonso Signorini, invece, ha concluso: "Fiordelisi è nata per fare i reality, per lei esiste solo la parola ‘dinamica'".

Il rapporto di Sonia Bruganelli con Alfonso Signorini e Giulia Salemi

Sonia Bruganelli ha parlato del rapporto profondo che la lega ad Alfonso Signorini: "Forse sono una folle, ma mi rivolgo ad Alfonso per avere supporto psicologico e lui riesce sempre a dirmi la cosa giusta al momento giusto, credo che la mia parte bianca si sia trovata con la sua parte nera e la sua parte nera si sia trovata con la mia parte bianca: le nostre anime si sposano e formano un grigioperla. Siamo nudi l'una davanti all'altro, possiamo permetterci di dire quello che pensiamo. Magari ci feriamo e ce ne rendiamo conto, ma partiamo dalla buona fede e, quindi, accettiamo anche il fatto, a volte, di essere stron*i". Alfonso Signorini le ha fatto eco: "Con Sonia ho un rapporto affettuoso, le voglio molto bene". Bruganelli, infine, ha detto la sua su Giulia Salemi: