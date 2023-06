GF Vip, Orietta Berti verso l’uscita nella prossima edizione: “Si pensa a Emanuele Filiberto” Stando a quanto riporta TvBlog, Orietta Berti sarebbe destinata a uscire, nonostante sia ancora sotto contratto con Mediaset. Al suo posto si starebbe valutando Emanuele Filiberto. Anche Sonia Bruganelli, quasi certamente, non ci sarà.

A cura di Andrea Parrella

Sul Grande Fratello Vip nella prossima edizione c'è una sola certezza: la conferma. Il reality condotto da Alfonso Signorini, resta una colonna della programmazione di Canale 5 e lo sarà anche nella prossima stagione, al netto delle critiche sopraggiunte nelle settimane che hanno segnato le battute finali della scorsa stagione, quando si trovò costretto a intervenire lo stesso amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, per redarguire i comportamenti di alcuni inquilini della casa.

Il cast vip/nip del Grande Fratello

Stando a quanto vi avevamo raccontato alcune settimane fa, sembra che per il cast della prossima edizione si vada nella direzione di una modalità mista, un gruppo composto da personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con degli sconosciuti. Al netto dell'ironia – qualcuno starà già ridendo nel pensare che buona parte dei personaggi visti in queste ultime edizioni di vip avessero ben poco – Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrasto due mondi, avere novità e tradizione.

Le novità tra le opinioniste

In fieri anche la questione relativa agli opinionisti del GF Vip. La coppia Bruganelli-Berti pare destinata allo smantellamento, sia perché Sonia Bruganelli pare destinata ad uscire dal reality dopo due edizioni in cui si è ritagliata un ruolo da protagonista (al suo posto si era parlato di un avanzamento di Giulia Salemi); allo stesso tempo non dovrebbe essere confermata Orietta Berti. Come riporta TvBlog non pare aver soddisfatto la sua presenza lo scorso anno. Berti "sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset e, nel caso di una sostituzione al Gf, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati".

Tra le opzioni al vaglio per una sostituzione, TvBlog parla di un possibile interessamento a Emanuele Filiberto, la cui ultima presenza in Tv risale alla partecipazione ad Amici come giudice. Indiscrezione che prenderà forma o verrà smentita dai fatti nelle prossime settimane, quando i pezzi del GF Vip 2023/2024 inizieranno a dare una forma definita.