video suggerito

Ascolti tv sabato 4 maggio: chi ha vinto tra il Serale di Amici e I Migliori Anni Gli ascolti tv di sabato 4 maggio 2024. Il Serale di Amici, in prima serata su Canale 5, ha totalizzato 3.697.000 spettatori (25.4% di share), mentre l’ultima puntata de I Migliori Anni su Rai1 è stata vista da 2.894.000 spettatori (18%). Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

428 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, sabato 4 maggio, ha offerto agli spettatori serie televisive, eventi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata del programma I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti. Su Canale 5 spazio a un'altra puntata del Serale di Amici con Maria De Filippi, che si avvia verso la fine. Vediamo tutti i dati Auditel e chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti.

La sfida degli ascolti tv tra I migliori Anni e il Serale di Amici

Nella serata di sabato 4 maggio, Rai1 ha trasmesso la l'ultima puntata de I Migliori Anni. Il programma, condotto da Carlo Conti, racconta il meglio dei decenni passati, con una grande attenzione ai personaggi e agli show che hanno contribuito a formare la storia della Rai. La puntata è stata vista da 2.894.000 spettatori pari al 18% di share.

Su Canale 5 invece è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 23, condotta da Maria De Filippi, con Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè in giuria. A dover lasciare il programma è stata la cantante Martina, che ha perso al ballottaggio finale contro Mida. Il programma si avvia ora verso la semifinale, che andrà in onda domenica 12 maggio. La puntata ha conquistato 3.697.000 spettatori con uno share del 25.4%, attestandosi come il più visto della serata.

Leggi anche Ascolti tv venerdì 3 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello 2024 e Viola come il mare 2

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2 è andata in onda la serie FBI International, che ha totalizzato 743.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Rai 3 spazio a Le Ragazze, che ha conquistato 658.000 spettatori (4.1% di share), mentre su Rete 4 è stata trasmessa la serie Il Compagno Don Camillo, che ha totalizzato 950mila spettatori (5.7%). Italia 1 ha scelto un film per la prima serata di sabato 4 maggio: Madagascar 3, che è stato visto da 683.000 spettatori pari al 3.8 % di share. Su La 7 il programma In Altre Parole di Massimo Gramellini ha registrato 885.000 spettatori.