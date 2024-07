Ascolti tv domenica 21 luglio: chi ha vinto tra Mina Settembre, Segreti di Famiglia e Tilt-Tieni il tempo

video suggerito

La prima serata di ieri, domenica 20 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai 1 ha trasmesso le repliche della fiction Mina Settembre, con Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Su Canale5 sono andati in onda nuovi episodi della serie Segreti di Famiglia. Infine, su Italia 1, è iniziato il nuovo programma condotto da Enrico Papi, ovvero Tilt-Tieni il tempo. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Mina Settembre, Segreti di Famiglia e Tilt-Tieni il tempo

In queste calde domeniche d'estate, Rai1 ha trasmesso le repliche della fiction di Rai1, Mina Settembre, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni. Le puntate sono riuscite ad attirare l'attenzione del pubblico e, infatti, sono state la scelta di 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share. Vincendo, di fatto, la prima serata in termini di numero di telespettatori.

Su Canale 5, invece, la serie Segreti di Famiglia, continua ad essere uno dei prodotti più visti del palinsesto Mediaset, come d'altra parte è capitato per altre serie turche. Gli intrighi e le trame particolarmente intrecciate hanno garantito la curiosità del pubblico. La serie è stata vista da 1.668.000 spettatori registrando il 13.8% di share.

Su Itali1, invece, è andato in onda un nuovo programma. Si tratta di Tilt-Tieni il tempo, condotto da Enrico Papi, in con il conduttore metterà alla prova alcuni volti noti dello spettacolo e dello sport italiano: due squadre formate ciascuna da quattro VIP si sfideranno con diverse prove a tema musica. Il debutto dello show è stato seguito da 786.000 spettatori con il 7% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 TG2 Speciale sul ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha segnato 522.000 spettatori con il 3.7% di share. A seguire Il Velo Nuziale – Luna di miele in Grecia ha registrato 406.000 spettatori e il 3.5% di share. Su Rai3 Report in replica ha raggruppato davanti al video 904.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Pearl Harbor è stato visto da 452.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 – dalle 21.15 alle 22.33 – In Onda Prima Serata, è stato scelto da 926.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Tv8 Italia’s got Talent ha registrato 404.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Little Big Italy ha segnato 323.000 spettatori con il 2.7% di share.