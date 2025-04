video suggerito

Ascolti TV giovedì 24 aprile: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 8, Come un gatto in tangenziale e la partita Bologna – Empoli Ha vinto la serie Che Dio ci aiuti 8 proposta da Rai1 con il 22% di share. Il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto trasmesso da Canale5 al 10.7% di share. La partita di Coppa Italia Bologna – Empoli in onda su Italia1 si è fermata all’8.1% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, giovedì 24 aprile. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, giovedì 24 aprile, è stata caratterizzata da serie tv, film, programmi di approfondimento e eventi sportivi. Su Rai1 una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 8 con Francesca Chillemi. Su Canale5 spazio al film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto con Paola Cortellesi. Italia1 ha proposto la partita di Coppa Italia Bologna – Empoli. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo i dati Auditel di giovedì 24 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Che Dio ci aiuti 8, Come un gatto in tangenziale e la Coppa Italia

Nella prima serata di giovedì 24 aprile, Rai1 ha trasmesso Che Dio ci aiuti 8. La serie tv con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni è stata seguita da 3.690.000 spettatori pari al 22% di share, attestandosi come programma più visto della serata. (Qui le anticipazioni della nona puntata). Canale5 ha lasciato spazio a Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Il film con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Argentero, Claudio Amendola e Sarah Felberbaum ha registrato 1.757.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Italia1, la partita di Coppa Italia Bologna – Empoli che si è conclusa 2-1. L'evento sportivo è stato seguito da 1.517.000 spettatori con l’8.1% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Blue Bloods. Rai3 ha proposto The Father – Nulla è come sembra. Il film con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots e Rufus Sewell è stato seguito da 639.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Rete4, l'approfondimento di Dritto e Rovescio è stato seguito da 987.000 spettatori con il 7.1% di share. La7 ha trasmesso Piazzapulita, il programma ha registrato 896.000 spettatori con il 6.4% di share. Sul Nove, Only Fun Comico Show ha registrato 701.000 spettatori con il 4.2% di share. Tv8 ha trasmesso Cucine da incubo, che ha interessato 377.000 spettatori con il 2.3% di share.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Simon dal Trentino Alto Adige. Il programma è stato seguito da 5.487.000 spettatori con il 27.4% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato 2.732.000 spettatori pari al 13.8% di share.