video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata 1 maggio: Cristina in crisi con Pietro, sconvolta dal gesto di Lorenzo Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi la crisi tra Cristina e Pietro. La ragazza scopre il gesto sconvolgente di Lorenzo contro di lei e pensa di lasciare la Casa del Sorriso. Nel cast Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Che Dio ci aiuti 8 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno a due nuovi episodi della serie intitolati Omnia vincit amor e Tra bianco e nero. La puntata sarà ricca di capovolgimenti. Cristina e Pietro, infatti, affronteranno una brutta crisi. E la donna scoprirà una cosa sconvolgente che Lorenzo ha fatto contro di lei. Così, mediterà di lasciare la Casa del Sorriso. Nel cast Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni nona puntata dell'1 maggio

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della nona puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 1 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nel diciassettesimo episodio intitolato Omnia vincit amor, Lorenzo e Azzurra si occupano di un bambino che è stato abbandonato dalla madre. Intanto, Lorenzo ha anche altri pensieri per la testa. Si chiede se Cristina e Pietro siano davvero destinati a stare insieme. Nutre molti dubbi al riguardo e per questo tenta di contrastare la coppia. Le cose tra Melody e Corrado, invece, procedono nel migliore dei modi. Azzurra, tuttavia, osserva le dinamiche dei due e nota che Melody ha la tendenza a essere troppo accondiscendente con Corrado. Teme che possa di nuovo fare l'errore di mettere se stessa in secondo piano per un uomo. Olly, scavando nei ricordi, mette in dubbio l'amore che il padre provava per lei.

La crisi di Cristina che vuole lasciare la Casa del Sorriso

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8

Nel corso della nona puntata di Che Dio ci aiuti, andrà in onda anche il diciottessimo episodio intitolato Tra bianco e nero. Azzurra nota la crisi di Olly e si offre di aiutarla per trovare risposte su suo padre. Per Melody si avvicina il momento di affrontare Sandrino, ma non sa se ha la forza di farlo. Lorenzo si confronta con il figlio e inizia a credere di avere sbagliato a mettere in dubbio il rapporto tra Cristina e Pietro. Intanto, la coppia affronta un momento di crisi. Cristina, poi, scopre che Lorenzo ha fatto una cosa sconvolgente contro di lei. La scoperta la porta a chiedersi se lasciare la Casa del Sorriso.