Ascolti TV lunedì 21 aprile: i dati Auditel di Porta a Porta sulla morte di Papa Francesco e di Chiamatemi Francesco La programmazione di lunedì 21 aprile è stata stravolta dalla morte di Papa Francesco. I programmi Affari tuoi e Striscia la Notizia non sono andati in onda. In prima serata, su Rai1 lo Speciale Porta a Porta sulla morte del Sommo Pontefice. Su Canale5 la serie Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente. Tutti i dati Auditel di ieri, lunedì 21 aprile.

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, lunedì 21 aprile, è stata stravolta dalla morte di Papa Francesco. La programmazione inizialmente prevista è cambiata per lasciare spazio ad approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale. Su Rai1 lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa. Su Canale5 spazio alla miniserie Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente. In access prime time non è andato in onda Affari tuoi, né Striscia la Notizia. Vediamo i dati di ascolto di lunedì 21 aprile.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La programmazione dedicata alla morte di Papa Francesco su Rai1 e Canale5

Nel corso della prima serata di lunedì 21 aprile, riflettori puntati sulla morte di Papa Francesco. Rai1 ha trasmesso lo Speciale Porta a Porta sulla scomparsa del Sommo Pontefice. Bruno Vespa ha commentato con i suoi ospiti la notizia del giorno, riflettendo sulla commozione dei fedeli, sul vissuto del Sommo Pontefice e sugli scenari futuri. Canale5 ha trasmesso la miniserie Francesco – Il Papa della gente con Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido e Àlex Brendemühl.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Tg2 Post dedicato al Sommo Pontefice. Rai3 ha trasmesso il film Fatima con Joaquim de Almeida, Goran Višnjić, Stephanie Gil, Alejandra Howard e Jorge Lamelas. Italia1 ha lasciato spazio a Spider-Man 3, film con Tobey Maguire, Kirsten Dunst e James Franco. Su Rete4, Speciale Papa Francesco.