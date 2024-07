video suggerito

Ascolti tv lunedì 22 luglio: chi ha vinto tra Nero a metà e Battiti Live Gli ascolti tv di lunedì 22 luglio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Nero a metà e Canale5 con Cornetto Battiti Live.

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, lunedì 22 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai Uno è andata in onda la fiction Nero a metà con Claudio Amendola, su Canale5 invece è stato trasmesso il nuovo appuntamento con Cornetto Battiti Live, kermesse musicale condotta da Ilary Blasi e Alvin. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e i dati auditel di tutte le altre reti generaliste.

La sfida tra Rai 1 con Nero a metà e Canale5 con Battiti Live

I due episodi della terza stagione di Nero a metà, la fiction in replica su Rai Uno, sono stati seguiti da 1.695.000 telespettatori, share 11.83%. Cornetto Battiti Live, il concerto condotto da Ilary Blasi e Alvin andato in onda ieri sera, lunedì 22 luglio, su Canale5 ha intrattenuto 2.323.000 telespettatori pari ad uno share del 21.2%. Vince la serata in termini di ascolti tv il concerto di RadioNorba in onda sul canale Mediaset.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti delle altre reti generaliste. Panda su Rai2 ha intrattenuto ha registrato 651.000 telespettatori (4.01%) e 433.000 telespettatori (3.16%), Kilimangiaro Estate su Rai3 ha segnato invece 63.000 telespettatori con uno share del 4.67%. Chicago PD su Italia Uno ha intrattenuto 1.053.000 telespettatori con uno share del 6.9%, Quarta Repubblica su Rete4 ha tenuto davanti al video 618.000 telespettatori pari ad uno share del 5.4%. Victoria Cabello: viaggi pazzeschi su Tv8 ha segnato 282.000 telespettatori pari ad uno share del 2.2%, Stargate – La porta delle stelle sul NOVE ha registrato 482.000 telespettatori paria ad uno share del 3.5%. PiazzaPulita 100 minuti – Anatomia di un Truffatore, in replica su La7, ha ottenuto 587.000 telespettatori pari ad uno share del 4%.