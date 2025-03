Ascolti tv venerdì 14 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior e Le onde del passato

Ha vinto tra The Voice Senior, programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1, che ha registrato il 23%. Le onde del passato, fiction di Canale 5 con Anna Valle ferma al 12.4%. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 14 marzo.