Le onde del passato, anticipazioni sesta e ultima puntata del 21 marzo: nel finale di stagione si rischia la tragedia Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 marzo alle ore 21:30 su Canale5. La trama del finale di stagione della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 marzo

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 marzo alle ore 21:30 su Canale5. La trama del finale di stagione della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Attenzione spoiler. Nell'episodio finale, si indaga sulla morte misteriosa di una donna che sembra legata ai fatti terribili del 2004 che hanno coinvolto Anna e Tamara. Nel cast della serie anche Silvia Mazzieri, Irene Ferri e Margot Adam.

Le onde del passato, anticipazioni sesta e ultima puntata del 21 marzo

La trama degli ultimi episodi con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 marzo alle ore 21:30 su Canale5. La comunità sarà sconvolta dal ritrovamento del corpo di una giovane donna. La vittima viene ritrovata sulla spiaggia e la sua misteriosa morte sembra essere in qualche modo connessa alla violenza vissuta da Anna e Tamara sullo yacht nel 2004. Luca Bonnard si impegna immediatamente nelle indagini per fare chiarezza sulle circostanze del decesso. Il suo lavoro non sarà facile da compiere, dovrà infatti, partire da una traccia fotografica.

Luca indaga sulla morte misteriosa di una donna

Cosa succederà nel finale di stagione

Nell'ultima puntata della serie di Canale5 Le onde del passato, Luca Bonnard indagherà sulla morte della donna trovata sulla spiaggia. Partirà da una traccia fotografica. In particolare si concentrerà su un dettaglio dell'abito, il particolare di un biglietto dorato. Intanto, Mia riceve un invito molto particolare. La figlia di Tamara è invitata insieme alle amiche a una festa esclusiva e segreta. Al B&B, Rosa si ritrova coinvolta nella fuga di una ragazza che sembra in preda alla disperazione. Una fuga che rischia di trasformarsi in tragedia. Per assistere al finale di stagione de Le onde del passato, l'appuntamento è venerdì 21 marzo alle ore 21:30 su Canale5.