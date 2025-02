Le onde del passato, anticipazioni terza puntata del 28 febbraio: Anna minacciata, una verità sconvolgente devasta Luca

video suggerito

Le anticipazioni della terza puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 28 febbraio alle ore 21:30 su Canale5. La trama del nuovo episodio della serie con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Silvia Mazzieri. Luca Bonnard continuerà a indagare sull'omicidio di Zan, ma farà una scoperta sconvolgente. Anche sua moglie Michela, scomparsa diversi anni prima senza lasciare traccia, sembrerebbe legata agli eventi del 2004. Nel cast della serie anche Irene Ferri, Fausto Maria Sciarappa e Fiorenza Pieri.

Le onde del passato, anticipazioni terza puntata del 28 febbraio

Le anticipazioni della terza puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 28 febbraio alle ore 21:30 su Canale5. La moglie di Luca Bonnard ha fatto perdere le sue tracce ormai da anni. Man mano che la nebbia si dirada attorno all'omicidio di Zan, iniziano a emergere dettagli che sembrano suggerire un ruolo chiave da parte di Michela – moglie dell'ispettore – nei gravissimi eventi verificatisi a bordo dello yacht Slang. Una rivelazione che avrà delle gravi conseguenze.

Luca e Anna in crisi dopo la rivelazione sulla moglie di Bonnard

La consapevolezza che Michela sia stata una figura fondamentale in quanto accaduto sullo yacht Slang, rischia di compromettere il sentimento che sta nascendo tra Anna e Luca. Ma il colpo di scena definitivo deve ancora arrivare. La verità, infatti, sarà ancora più sconvolgente di quanto l'ispettore possa mai immaginare. A dare nuovo impulso alle indagini, la scoperta di un archivio segreto e di una collana che potrebbero fornire una nuova lettura su una vicenda che si fa sempre più misteriosa. Da quanto emerge, anche persone vicine al B&B Le Sirene potrebbero essere coinvolte nell'omicidio. Anna è tormentata da continue minacce. In cerca di aiuto, decide di mettersi in contatto con un ex commissario, che era in servizio quando nel 2004 subì quella terribile violenza.