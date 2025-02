Le onde del passato, anticipazioni seconda puntata del 21 febbraio: l’ispettore Luca Bonnard in pericolo di vita

video suggerito

Le anticipazioni della seconda puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 febbraio alle ore 21:30 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Continuano le indagini sull'omicidio di Marco Zan. L'ispettore Luca Bonnard rischia la vita.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 febbraio alle ore 21:30 su Canale5. La trama del nuovo episodio con Anna Valle, Giorgio Marchesi, Irene Ferri, Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri e Silvia Mazzieri. Continuano le indagini di Luca Bonnard sulla morte di Marco Zan. Intanto, Giovanni è ridotto al silenzio. Anna vorrebbe fidarsi dell'ispettore, ma non riesce a essere sincera con lui fino in fondo.

Le onde del passato, anticipazioni seconda puntata del 21 febbraio

Le anticipazioni della seconda puntata de Le onde del passato, in onda venerdì 21 febbraio alle ore 21:30 su Canale5. Nel nuovo episodio, continuano le indagini di Bonnard. L'ispettore si concentra sui simboli di un braccialetto notato in una foto e riesce a ricollegare Anna e Tamara allo yacht di Zan. Il caso si fa sempre più intricato. Giovanni, pittore misterioso, sembra avere importanti informazioni per fare luce sul passato di Anna. All'improvviso, tuttavia, ha un terribile incidente e non può più rivelare i segreti che custodiva.

Anna non riesce a fidarsi dell'ispettore Luca Bonnard

Nella seconda puntata de Le onde del passato, Anna ha un faccia a faccia con Luca Bonnard, tuttavia, non si fida abbastanza di lui da raccontargli tutta la verità sul suo conto. Anche l'ispettore si porta dietro un grande dolore, quello della scomparsa della moglie. Sente germogliare in lui una certa attrazione per Anna, nonostante sia coinvolta nelle indagini. Il recupero dello yacht Slang mette a repentaglio la vita di Luca. La madre di Giovanni, sconvolta da quanto accaduto al figlio, cerca conforto dal generale Gaetano. Intanto, la giornalista Stefania, vede nell'omicidio di Zan l'occasione per affermarsi professionalmente. Con i suoi articoli, sconvolge la comunità, minandone i precari equilibri.