Le onde del passato: trama, cast e puntate della nuova fiction di Canale5 con Anna Valle Mercoledì 19 febbraio al via su Canale5 la serie Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi. La fiction è liberamente ispirata al romanzo "Due sirene in un bicchiere" di Federica Brunini ed è ambientata all'Isola d'Elba. La trama si articola in sei puntate.

A cura di Daniela Seclì

Le onde del passato: trama, cast e puntate

Mercoledì 19 febbraio al via su Canale5 la serie Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi. La fiction è liberamente ispirata al romanzo "Due sirene in un bicchiere" di Federica Brunini pubblicato da Feltrinelli Editore. Ambientata all'Isola d'Elba, narra la storia di Anna e Tamara, due donne che hanno subito una violenza e che hanno affrontato il trauma in modi diversi. Anna ha lasciato l'isola e ha costruito una carriera come pilota d'aerei. Tamara è rimasta nella sua terra e ha aperto un B&B in cui cura le ferite dell'anima degli altri. L'incontro di Tamara con il suo aguzzino cambierà il destino di entrambe le donne. Nella serie in sei puntate anche Irene Ferri nel ruolo di Tamara Valente; Silvia Mazzieri nel ruolo di Beatrice Puccini e Fiorenza Pieri nel ruolo di Silvia.

Le anticipazioni della prima puntata de Le onde del passato del 19 febbraio

Le anticipazioni della prima puntata della serie Le onde del passato, in onda mercoledì 19 febbraio su Canale5. Da tempo ormai Anna Reali ha lasciato l'Isola d'Elba per sfuggire al trauma di una violenza subita. Fa la pilota d'aerei. Tamara Valente, sua amica e vittima come lei, è rimasta e oggi gestisce il B&B Le Sirene. L'uomo che aveva fatto loro del male torna sull'isola, Tamara lo affronta e chiede a Anna di raggiungerla. Il giorno dopo l'uomo viene ritrovato morto. Tamara viene accusata di averlo ucciso e Anna tenta di scagionarla. Le indagini sono affidate a Luca Bonnard, l'uomo che nella terribile notte della violenza salvò Anna.

La trama della nuova fiction con Anna Valle

Anna Valle interpreta Anna Reali

La trama ha inizio all'Isola d'Elba nel 2004. Anna e Tamara, durante una serata trascorsa su uno yacht, sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent'anni dopo, Anna ha lasciato l'isola ed è diventata una pilota d'aerei. Quel trauma continua a tormentarla e l'ha portata a chiudersi in se stessa. Tamara è rimasta e ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per coloro che intendono rilassarsi e curare le ferite dell’anima. Un giorno tutto cambia. Tamara chiama Anna e la informa: "Lui è qui, vieni subito". Sull'isola è tornato Zan, il turista milanese che era tra coloro che hanno aggredito Anna e Tamara. Tamara lo ha tramortito e lo tiene prigioniero in un capanno. Ma quando torna in quel luogo con Anna, l'uomo è morto a causa di un colpo di pistola. Le indagini dell'ispettore Luca Bonnard, che vent'anni prima aveva salvato Anna, si concentreranno su Tamara.

Il cast: attori e personaggi

Il cast de Le onde del passato

Anna Valle interpreta Anna Reali;

Giorgio Marchesi interpreta Luca Bonnard;

Irene Ferri interpreta Tamara Valente;

Silvia Mazzieri interpreta Beatrice Puccini;

Fiorenza Pieri interpreta Silvia;

Margot Adam interpreta Mia; Enea Barozzi interpreta Lorenzo; Fausto Maria Sciarappa interpreta Paolo Marra; Andrea Tidona interpreta Gaetano di Lentini; Maria Rosaria Russo interpreta Stefania Orsini; Vittoria Mangani interpreta Marta; Maria Sole Mansutti interpreta Rosa Bianchi.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

La serie Le onde del passato è composta da sei puntate, che sarà possibile vedere in diretta su Canale5 o in streaming e replica su Mediaset Infinity. Nel momento in cui scriviamo, la programmazione completa risulta essere la seguente:

Prima puntata in onda mercoledì 19 febbraio;

Seconda puntata in onda venerdì 21 febbraio;

Terza puntata in onda venerdì 28 febbraio;

Quarta puntata in onda venerdì 7 marzo;

Quinta puntata in onda venerdì 14 marzo;

Sesta puntata in onda venerdì 21 marzo

Dove è stata girata la serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Anna Valle e Giorgio Marchesi

La serie Le onde del passato con Anna Valle e Giorgio Marchesi è stata girata all'Isola d'Elba. Ma gli spettatori potranno notare anche scene girate a Marciana Marina, Rio Marina e sulla spiaggia di Schiopparello.